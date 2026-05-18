Крім того, змагання запам'ятається чималою кількістю новинок, яких раніше не було на Мундіалі. 24 Канал розповідає про головні зміни у чемпіонаті світу.

Більше команд та матчів

ФІФА продовжує йти назустріч командам-середнякам та представникам небідних конфедерацій Азії та Африки. На 2026 рік організація запланувала перше за майже 30 років розширення Мундіалю.

Починаючи з 1998 року, на ЧС грало по 32 команди. Тепер же їх стане на шістнадцять більше, а саме – 48. Це збільшить і кількість матчів, оскільки вперше в історії ця цифра перебільшить позначку в сотню (104).

Під час жеребкування ЧС-2026 збірні розбились на 12 квартетів, а до плей-оф вийдуть 32 команди. Мова про переможців та віцечемпіонів груп. Також до наступної стадії потраплять 8 з 12-ти третіх місць. Таким чином, вперше на чемпіонаті світу пройде стадія 1/16 фіналу.

Тому команді, яка стане переможцем Мундіалю, потрібно буде відіграти аж вісім зустрічей за п'ять тижнів. Ще ніколи раніше ЧС не тривав більше одного місяця, а тепер він вкладеться в період з 11 червня по 19 липня.

Вперше у трьох країнах

Зазвичай ФІФА не любить мати справу з кількома господарями чемпіонатів світу. Лише у 2002 році турнір довірили Південній Кореї та Японії, адже організація мала на меті подарувати турнір азійській конфедерації.

Тепер же вище розширення турніру змусило організацію відкривати нові можливості. Теоретично США могли б провести турнір самотужки, проте задля популяризації футболу в регіоні до списку організаторів додали Канаду та Мексику.



ФІФА на чолі із Джанні Інфантіно збільшує витрати та призові на ЧС-2026 / фото Getty Images

Проте їх доля у матчах виглядає доволі символічною. 11 з 16-ти стадіонів, де пройдуть ігри, розташовані саме у США. Ба більше, на території цієї країни пройдуть 78 зустрічей зі 104-х (це 75% всіх матчів).

Більше церемоній відкриття

Перший матч ЧС-2026 пройде в Мехіко на стадіоні "Ацтека", де зіграють Мексика та ПАР. Проте організатори вирішили не концентрувати церемонію відкриття суто на цьому матчі.

На звітному Мундіалі таких церемоній буде три, а саме – по одній в кожній країні. Друга пройде в Торонто перед матчем Канада – Боснія і Герцеговина, а третя – в Лос-Анджелесі перед стартовою грою США проти Парагваю.

Обнулення карток

Оскільки на ЧС-2026 буде на одну стадію більше за попередні турніри, ФІФА вирішила піти назустріч командам в плані обнулення жовтих карток. Раніше за два "гірчичники" гравець мав пропускати наступний матч.



Банів через жовті картки стане менше / фото The Sporting News

Лише у півфіналі накопичені до цього картки "згорали". Тепер же картки обнуляться після групової стадії, а також після чвертьфіналів. Таким чином, кількість дискваліфікації саме за перебір "гірчичників" має суттєво знизитись.

Ба більше, раніше дискваліфікації з відбіркових матчів переносились на сам чемпіонат світу. Через це гравці могли пропускати стартові ігри турніру. Тепер же ФІФА скасувала цю норму і в першому турі зможуть грати всі заявлені футболісти.

Дедлайн на заміни

Крім цього, ФІФА вирішила боротися із затягуванням часу під час замін гравців. Ще раніше було прийняте рішення, що гравець, який залишає поле, має зробити це через найближчу бокову або лицьову лінію.

Тепер же в правилах прописаний дедлайн на заміну – 10 секунд з моменту демонстрації таблички від четвертого рефері. Якщо за цей час футболіст не залишить газон, то його команда гратиме у меншості до наступного виходу м'яча за межі поля.

Шалені призові

Оскільки кількість матчів буде збільшена майже в два рази, ФІФА не могла не підняти призовий фонд турніру. Зрештою команди-учасниці розділять між собою майже 900 мільйонів доларів.

Ще на ЧС-2022 цей фонд складав "лише" 440 мільйонів. Тепер же кожна команда гарантовано отримає по 12,5 мільйонів суто за вихід на турнір. Переможцю ж Мундіалю вдасться заробити 50 мільйонів доларів.

Довга перерва у фіналі

Організатори Мундіалю вирішили зробити справжнє шоу з фінального матчу. Гра відбудеться 19 липня в Нью-Йорку на арені "МетЛайф Стедіум" за присутності близько 90 тисяч вболівальників.



Шакіра стане головною поп-зіркою ЧС-2026 / Колаж 24 Каналу

Під час перерви фанати побачать яскраве Halftime Show за участі відомих поп-зірок. На полі виступлять Шакіра, Мадонна та культовий гурт BTS, а ведучим цієї події стане фронтмен Coldplay Кріс Мартін.

Вся вистава має зайняти 11 – 12 хвилин. Проте через організаційні моменти, як то монтаж сцени чи інтервал між виступами. перерва затягнеться більше ніж на звичні для всіх 15 хвилин. Втім ФІФА готова піти на це, щоб подарувати фанатам екшн.