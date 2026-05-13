Господарками Мундіалю стануть США, Канада та Мексика. Крім того, завдяки розширенню заявки від ФІФА кількість учасників ЧС тепер становить 48 збірних, повідомляє DAZN.

Скільки платять за участь на ЧС-2026?

Як наслідок, організація також переглянула і призові за участь на чемпіонаті світу. Призовий фонд турніру зріс до позначки 871 мільйон доларів.

Це вдвічі більше, ніж було чотири роки тому в Катарі (440 мільйонів). Кожна збірна гарантовано отримає по 13,5 мільйона доларів незалежно від результатів виступу на Мундіалі.

З них 10 мільйонів будуть як призові, тоді як ще по 2,5 мільона виплатять перед турніром в якості компенсації витрат. За прохід у кожну наступну стадію призові команди зростатимуть.

Всі призові на ЧС-2026:

СТАДІЯ ПРИЗОВІ Компенсація витрат 2,5 мільйона доларів Групова стадія 10 мільйонів доларів 1\16 фіналу 11 мільйонів доларів 1/8 фіналу 15 мільйонів доларів 1/4 фіналу 19 мільйонів доларів Четверте місце 27 мільйонів доларів Бронзовий призер 29 мільйонів доларів Фіналіст 33 мільйони доларів Переможець 50 мільйонів доларів

За вихід у фінал збірна отримає гарантовано 33 мільйони, а новий чемпіон світу додатково заробить ще 17 мільйонів. Таким чином, за перемгу на Мундіалі можна буде заробити 50 мільйонів доларів.

Чемпіонат світу-2026 стане новаторським з точки зору його фінансового внеску у світову футбольну спільноту. ФІФА пишається тим, що перебуває у найміцнішому фінансовому становищі за всю свою історію. Це дозволяє нам допомагати всім нашим асоціаціям-членам безпрецедентним чином. Це ще один приклад того, як ресурси ФІФА реінвестуються назад у гру,

– передає слова президента ФІФА Джанні Інфантіно сайт організації.

Які призові були раніше?

Раніше повідомлялось, що ФІФА виділяє також більше 200 мільйонів євро на компенсацію клубам за використання їх гравців. Кожен день футболіста, проведений на Мундіалі, коштуватиме організації не менше дев'яти тисяч.

Відзначимо, що призові за перемогу на чемпіонаті світу зростали з кожним турніром. До прикладу, Аргентина за тріумф на ЧС-2022 здобула 42 мільйони доларів, а Франція у 2018-му – 38 мільйонів.

Історія призових для чемпіонів світу:

ТУРНІР ПРИЗОВІ ЧЕМПІОНУ 2026 50 мільйонів доларів 2022 42 мільйони доларів 2018 38 мільйонів доларів 2014 35 мільйонів доларів 2010 30 мільйонів доларів 2006 21 мільйон доларів 2002 8,5 мільйона доларів 1998 6,4 мільйона доларів 1994 4,5 мільйона доларів 1990 3,5 мільйона доларів

Найбільший стрибок стався у 2006 році, коли Україна востаннє грала на ЧС. Тоді грошова винагорода за здобуття Кубка світу підвищилась аж у 2,5 рази – з 8,5 мільйонів до 21,5 мільйона.

