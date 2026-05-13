Враховуючи, що кожна команда зможе залучити по 26 гравців, то до заявки на ЧС потраплять аж 1248 футболістів. Зрештою розширення Мундіалю принесе ФІФА не лише прибутки, але і збільшить витрати організації, повідомляє журналіст Мельхор Руїс.
Скільки отримають клуби за гравців?
Федерація має договір з клубами щодо залучення футболістів на Мундіаль. За потрапляння гравця на турнір та його участь у матчах ФІФА має заплатити відступні.
Цьогоріч ця сума сягнула нової висоти. За кожного гравця у заявці на турнір ФІФА виплачуватиме клубам мінімум по 9 тисяч євро за кожен день перебування гравця на чемпіонаті світу. Ця сума становитиме вище, якщо футболіст виходитиме на поле.
Ба більше, якщо гравець перебував в оренді на момент виклику на Мундіаль, то компенсацію отримає як клуб-орендатор, так і клуб, що володіє правами на гравця. Навіть в разі вильоту на груповій стадії будь-який гравець з заявки пробуде на турнірі мінімум 12 днів.
Таким чином, потрапляння футболіста у список на ЧС-2026 принесе його клубу не менше 108 тисяч євро. Загалом же ФІФА витратить не менше 200 мільйонів євро на виплати всім клубам за весь турнір.
Серед клубів УПЛ найбільш ймовірним є представництво Динамо на ЧС-2026. Форвард киян Едуардо Герреро може потрапити до заявки збірної Панами, чим принесе киянам непогані гроші.
Також має шанси зіграти за збірну Тунісу захисник Шахтаря Алаа Грам. Футболіст має у своєму активі вже сім матчів за африканську команду, повідомляє Transfermarkt.
Чого чекати від чемпіонату світу-2026?
- Футбольний Мундіаль вперше в історії пройде одразу в трьох країнах. Господарями чемпіонату світу стануть США, Канада та Мексика.
- Окрім цього, кількість учасників турніру розширена до 48-ми збірних. Команди розбились на 12 груп по чотири згідно з жеребкуванням ЧС-2026, а плей-оф тепер стартує з 1/16 фіналу.
- Чемпіонат світу триватиме з 11 червня по 19 липня 2026 року. Матч-відкриття прийматиме стадіон "Ацтека" у Мехіко, тоді як вирішальна гра турніру пройде у Нью-Йорку на "МетЛайф Стедіум".
- Чинний чемпіоном світу є збірна Аргентини. Команда Ліонеля Скалоні здобула кубок у 2022 році, перегравши у фіналі Францію в серії пенальті.