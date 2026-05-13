Враховуючи, що кожна команда зможе залучити по 26 гравців, то до заявки на ЧС потраплять аж 1248 футболістів. Зрештою розширення Мундіалю принесе ФІФА не лише прибутки, але і збільшить витрати організації, повідомляє журналіст Мельхор Руїс.

Скільки отримають клуби за гравців?

Федерація має договір з клубами щодо залучення футболістів на Мундіаль. За потрапляння гравця на турнір та його участь у матчах ФІФА має заплатити відступні.

Цьогоріч ця сума сягнула нової висоти. За кожного гравця у заявці на турнір ФІФА виплачуватиме клубам мінімум по 9 тисяч євро за кожен день перебування гравця на чемпіонаті світу. Ця сума становитиме вище, якщо футболіст виходитиме на поле.

Ба більше, якщо гравець перебував в оренді на момент виклику на Мундіаль, то компенсацію отримає як клуб-орендатор, так і клуб, що володіє правами на гравця. Навіть в разі вильоту на груповій стадії будь-який гравець з заявки пробуде на турнірі мінімум 12 днів.

Таким чином, потрапляння футболіста у список на ЧС-2026 принесе його клубу не менше 108 тисяч євро. Загалом же ФІФА витратить не менше 200 мільйонів євро на виплати всім клубам за весь турнір.

Серед клубів УПЛ найбільш ймовірним є представництво Динамо на ЧС-2026. Форвард киян Едуардо Герреро може потрапити до заявки збірної Панами, чим принесе киянам непогані гроші.

Також має шанси зіграти за збірну Тунісу захисник Шахтаря Алаа Грам. Футболіст має у своєму активі вже сім матчів за африканську команду, повідомляє Transfermarkt.

