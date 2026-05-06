Ба більше, ФІФА прийняла рішення щодо розширення чемпіонату світу до 48 команд. 24 Канал розповідає про учасників Мундіалю-2026.

Яке представництво по континентам?

За новим форматом команди-учасниці розбились на 12 груп по чотири збірні. Представництво по конфедераціях вийшло наступним:

УЄФА (Європа) – 16

КАФ (Африка) – 10

АФК (Азія) – 10

КОНМЕБОЛ (Південна Америка) – 6

КОНКАКАФ (Північна Америка) – 6

Жеребкування групової стадії відбулось 5 грудня 2025 року у Вашингтоні. Команди розбились на чотири кошики згідно з позиціями в рейтингу ФІФА, але з двома виключеннями.

Які групи на ЧС-2026?

Країни-господарки потрапили у перший кошик. У свою чергу команди, що проходили раунд плей-оф, розміщені були в останньому кошику. За резульатами жеребкування склад груп вийшов таким:

ГРУПА А : Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія. ГРУПА B : Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія. ГРУПА C : Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія. ГРУПА D : США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

: США, Парагвай, Австралія, Туреччина. ГРУПА E : Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор. ГРУПА F : Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс. ГРУПА G : Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія. ГРУПА H : Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай. ГРУПА I : Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія. ГРУПА J : Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія. ГРУПА K : Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія. ГРУПА L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

За підсумками групової стадії у плей-оф потраплять по дві найкращі команди кожного квартету. Також там опиняться 8 найкращих збірних з тих, що посіли треті місця в групах.

Загалом чемпіонат світу-2026 триватиме з 11 червня по 19 липня. Фінал пройде у Нью-Йорку на арені "МетЛайф Стедіум".