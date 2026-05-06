Ба більше, ФІФА прийняла рішення щодо розширення чемпіонату світу до 48 команд. 24 Канал розповідає про учасників Мундіалю-2026.

Яке представництво по континентам?

За новим форматом команди-учасниці розбились на 12 груп по чотири збірні. Представництво по конфедераціях вийшло наступним:

  • УЄФА (Європа) – 16
  • КАФ (Африка) – 10
  • АФК (Азія) – 10
  • КОНМЕБОЛ (Південна Америка) – 6
  • КОНКАКАФ (Північна Америка) – 6

Жеребкування групової стадії відбулось 5 грудня 2025 року у Вашингтоні. Команди розбились на чотири кошики згідно з позиціями в рейтингу ФІФА, але з двома виключеннями.

Які групи на ЧС-2026?

Країни-господарки потрапили у перший кошик. У свою чергу команди, що проходили раунд плей-оф, розміщені були в останньому кошику. За резульатами жеребкування склад груп вийшов таким:

  • ГРУПА А: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • ГРУПА B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • ГРУПА C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • ГРУПА D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • ГРУПА E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • ГРУПА F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • ГРУПА G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • ГРУПА H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • ГРУПА I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • ГРУПА J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • ГРУПА K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • ГРУПА L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

За підсумками групової стадії у плей-оф потраплять по дві найкращі команди кожного квартету. Також там опиняться 8 найкращих збірних з тих, що посіли треті місця в групах.

Загалом чемпіонат світу-2026 триватиме з 11 червня по 19 липня. Фінал пройде у Нью-Йорку на арені "МетЛайф Стедіум".