Ба більше, ФІФА прийняла рішення щодо розширення чемпіонату світу до 48 команд. 24 Канал розповідає про учасників Мундіалю-2026.
Яке представництво по континентам?
За новим форматом команди-учасниці розбились на 12 груп по чотири збірні. Представництво по конфедераціях вийшло наступним:
- УЄФА (Європа) – 16
- КАФ (Африка) – 10
- АФК (Азія) – 10
- КОНМЕБОЛ (Південна Америка) – 6
- КОНКАКАФ (Північна Америка) – 6
Жеребкування групової стадії відбулось 5 грудня 2025 року у Вашингтоні. Команди розбились на чотири кошики згідно з позиціями в рейтингу ФІФА, але з двома виключеннями.
Які групи на ЧС-2026?
Країни-господарки потрапили у перший кошик. У свою чергу команди, що проходили раунд плей-оф, розміщені були в останньому кошику. За резульатами жеребкування склад груп вийшов таким:
- ГРУПА А: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
- ГРУПА B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
- ГРУПА C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
- ГРУПА D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
- ГРУПА E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
- ГРУПА F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
- ГРУПА G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
- ГРУПА H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
- ГРУПА I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
- ГРУПА J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
- ГРУПА K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
- ГРУПА L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.
За підсумками групової стадії у плей-оф потраплять по дві найкращі команди кожного квартету. Також там опиняться 8 найкращих збірних з тих, що посіли треті місця в групах.
Загалом чемпіонат світу-2026 триватиме з 11 червня по 19 липня. Фінал пройде у Нью-Йорку на арені "МетЛайф Стедіум".