Наступний мундіаль обіцяє стати історичним одразу за кількома параметрами. Турнір уперше прийматимуть одразу три країни, а формат зазнає суттєвих змін, передає 24 Канал.

Коли і де відбудеться чемпіонат світу з футболу 2026?

Чемпіонат світу з футболу 2026 року відбудеться з 11 червня по 19 липня. Матчі турніру прийматимуть одразу три країни – США, Канада та Мексика.

Це буде перший мундіаль, в якому візьмуть участь 48 збірних замість 32. Команди поділені на 12 груп, а загальна кількість поєдинків зросте до рекордного рівня.

Матч-відкриття відбудеться на стадіоні "Ацтека" в Мехіко, фінал – на арені в Іст-Резерфорді у США.

Чи зіграє Україна на ЧС-2026?

Збірна Україна програла у плей-оф відбору команді Швеції з рахунком 1:3. Виступ підопічних Реброва вболівальники назвали провальним, закликавши тренера піти у відставку.

Андрій Шевченко в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів, що до кінця квітня УАФ ухвалить рішення "на користь майбутнього збірної України". Після цього УАФ припинила співпрацю з Ребровим. Наразі асоціація у пошуках нового наставника для команди.

Глава УАФ наголосив, що кваліфікація на міжнародні турніри через європейський відбір є складним процесом. Водночас це не може бути виправданням для невдалих результатів збірної України.

Окрему увагу в УАФ хочуть приділити підготовці до матчів Ліги націй, які мають стати важливим етапом перед стартом нового відбору на чемпіонат Європи.