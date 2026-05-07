ФІФА пішла на розширення чемпіонату світу, адже кількість учасників збільшена з 32-х до 48-ми. Таким чином, на турнір приїдуть як визнані фаворити, так і несподівані новачки, повідомляє 24 Канал.
Яка збірна захищатиме Кубок світу?
Зрештою одній зі збірних-учасниць доведеться захищати своє звання чемпіона світу. Наразі чинним переможцем Мундіалю є збірна Аргентини.
Команда під керівництвом Ліонеля Скалоні здобула трофей на минулому чемпіонаті світу. який проходив у 2022 році в Катарі. Тоді "альбіселесте" невдало розпочали свій шлях на Мундіалі.
Аргентинці у стартовому турі примудрились програти скромній Саудівській Аравії (1:2). Проте цей результат виявився не більше ніж випадковістю, що показали подальші матчі.
В групі Мессі та компанія реабілітувались в іграх з Мексикою та Польщею (двічі по 2:0) та кваліфікувались у плей-оф з першої сходинки. В матчах на виліт підопічні Скалоні не без проблем пройшли Австралію та Нідерланди, а у півфіналі розгромили Хорватію (3:0).
У підсумку фінальна битва проти Франції подарувала фанатам справжнє видовище. Аргентина вела в рахунку 2:0, але пропустила двічі від Мбаппе під завісу основного часу.
В екстратаймах команди обмінялись голами Мессі та того ж таки Мбаппе. Фінальний рахунок 3:3 перевів долю визначення переможця в серію пенальті.
Саме там настав зірковий час воротаря Еміліано Мартінеса. Кіпер врятував після удару Комана. а Чуамені пробив повз ворота. У підсумку Мессі таки зміг підняти Кубок світу у себе над головою.
Чи варто очікувати від Аргентини тріумфу?
Для Аргентини це був третій тріумф на чемпіонаті світу в історії. До цього південноамериканська країна була найкращою на Мундіалях у 1978 та 1986 роках.
Тепер підопічні Скалоні спробують вдруге поспіль заволодіти Кубком світу. Команда не вважається головним фаворитом Мундіалю. але легенда Арсеналу Тьєррі Анрі закликає не списувати підопічних Скалоні з рахунку.
Треба проявити велику повагу до Аргентини, яка є чинним чемпіоном. Вони й досі є сильною командою і в них є Мессі під десятим номером. Але правда в тому, що на чемпіонаті світу може статися багато чого. Все залежить від травм, жеребу, матчапів тощо,
– заявив Анрі в інтерв'ю Marca.
Хто вигравав чемпіонат світу двічі поспіль?
Зазначимо, що раніше лише двом командам вдавалось захистити цей трофей на наступному турнірі. Італія після тріумфу у 1934-му стала найкращою на турнірі 1938 року.
А за двадцять з гаком років подібне повторила збірна Бразилії. "Селесао" вигравали чемпіонат світу у 1958 та 1962 роках. Аргентинці могли увійти у цей список у 1990-му, але у статусі чемпіона світу програли у фіналі німцям (0:1).
Що чекає на аргентинців на ЧС-2026?
- Аргентина без проблем кваліфікувалась на Мундіаль. Підопічні Скалоні впевнено виграли відбірковий турнір у південноамериканській зоні, здобувши 12 перемог у 18-ти зустрічах.
- Жеребкування чемпіонату світу-2026 відправило "альбіселесте" в групу J. Там суперниками Мессі та компанії будуть Алжир (16 червня), Австрія (22 червня) та Йорданія (27 червня).
- До слова, у перших двох матчах Аргентина залишиться без таланта Бенфіки Джанлуки Престіанні. Гравець має чинну дискваліфікацію на міжнародні матчі через расистські образи в бій Вінісіуса в Лізі чемпіонів.
- Правда, на рахунку Престіанні поки лише один матч за "альбіселесте". Нагадаємо, що фінальна частина Мундіалю пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці.