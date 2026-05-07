ФІФА пішла на розширення чемпіонату світу, адже кількість учасників збільшена з 32-х до 48-ми. Таким чином, на турнір приїдуть як визнані фаворити, так і несподівані новачки, повідомляє 24 Канал.

Яка збірна захищатиме Кубок світу?

Зрештою одній зі збірних-учасниць доведеться захищати своє звання чемпіона світу. Наразі чинним переможцем Мундіалю є збірна Аргентини.

Команда під керівництвом Ліонеля Скалоні здобула трофей на минулому чемпіонаті світу. який проходив у 2022 році в Катарі. Тоді "альбіселесте" невдало розпочали свій шлях на Мундіалі.

Аргентинці у стартовому турі примудрились програти скромній Саудівській Аравії (1:2). Проте цей результат виявився не більше ніж випадковістю, що показали подальші матчі.

В групі Мессі та компанія реабілітувались в іграх з Мексикою та Польщею (двічі по 2:0) та кваліфікувались у плей-оф з першої сходинки. В матчах на виліт підопічні Скалоні не без проблем пройшли Австралію та Нідерланди, а у півфіналі розгромили Хорватію (3:0).

У підсумку фінальна битва проти Франції подарувала фанатам справжнє видовище. Аргентина вела в рахунку 2:0, але пропустила двічі від Мбаппе під завісу основного часу.

В екстратаймах команди обмінялись голами Мессі та того ж таки Мбаппе. Фінальний рахунок 3:3 перевів долю визначення переможця в серію пенальті.

Саме там настав зірковий час воротаря Еміліано Мартінеса. Кіпер врятував після удару Комана. а Чуамені пробив повз ворота. У підсумку Мессі таки зміг підняти Кубок світу у себе над головою.

Чи варто очікувати від Аргентини тріумфу?

Для Аргентини це був третій тріумф на чемпіонаті світу в історії. До цього південноамериканська країна була найкращою на Мундіалях у 1978 та 1986 роках.

Тепер підопічні Скалоні спробують вдруге поспіль заволодіти Кубком світу. Команда не вважається головним фаворитом Мундіалю. але легенда Арсеналу Тьєррі Анрі закликає не списувати підопічних Скалоні з рахунку.

Треба проявити велику повагу до Аргентини, яка є чинним чемпіоном. Вони й досі є сильною командою і в них є Мессі під десятим номером. Але правда в тому, що на чемпіонаті світу може статися багато чого. Все залежить від травм, жеребу, матчапів тощо,

– заявив Анрі в інтерв'ю Marca.

Хто вигравав чемпіонат світу двічі поспіль?

Зазначимо, що раніше лише двом командам вдавалось захистити цей трофей на наступному турнірі. Італія після тріумфу у 1934-му стала найкращою на турнірі 1938 року.

А за двадцять з гаком років подібне повторила збірна Бразилії. "Селесао" вигравали чемпіонат світу у 1958 та 1962 роках. Аргентинці могли увійти у цей список у 1990-му, але у статусі чемпіона світу програли у фіналі німцям (0:1).

Що чекає на аргентинців на ЧС-2026?