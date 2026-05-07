Головним обвинувачуваним у справі став Джанлука Престіанні. Аргентинець начебто допустив собі расистські висловлювання в бік гравця Реала Вінісіуса, повідомляє AS.

До теми Ямаль під загрозою: стало відомо, чи поїде вундеркінд Барселони на чемпіонат світу-2026

Як ФІФА карає за расизм?

Бразилець тоді хотів залишити поле та відмовитись від догравання зустрічі. Зрештою матч продовжився, але футболіст Бенфіки не уникнув покарання.

Спочатку УЄФА відсторонив Престіанні на три єврокубкових матчі + ще три умовно. Тепер же свої санкції вирішив накласти дисциплінарний комітет ФІФА.

Організація вирішила поширити бан Джанлуки ще й на матчі збірних. Тобто ці три матчі Престіанні має відсидіти у будь-яких міжнародних іграх за клуб або збірну.

Чи пропустить Престіанні чемпіонат світу?

Один із них аргентинець вже відбув, пропустивши матч-відповідь Ліги чемпіонів проти Реала. А оскільки Бенфіка вилетіла з турніру, ще дві зустрічі Престіанні пропустить в рамках офіційних ігор за збірну.

Таким чином, якщо тренер Аргентини Ліонель Скалоні викличе Джанлуку на матчі ЧС-2026, гравець "орлів" не буде доступний для команди у перших двох зустрічах. В разі не потрапляння до заявки "альбіселесте" футболіст відсиджуватиме бан в наступному євросезоні за Бенфіку.

Цікаво, що одним з доказів расизму з боку Престіанні був той факт, що гравець прикривав ріт у розмові з Вінісіусом. Згідно з інформацією The Times, ФІФА планує карати гравців червоними картками за прикривання рота під час суперечок.

Нагадаємо, що Аргентина потрапила в групу J на чемпіонаті світу, де змагатиметься з Алжиром (17 червня), Австрією (22 червня) та Йорданією (28 червня). Відповідно Престіанні точно не зіграє проти африканців та європейців.

Що відомо про Джанлуку Престіанні?