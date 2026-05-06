Іспанський вінгер отримав ушкодження двоголового м’яза стегна лівої ноги. Через це була під загрозою участь Ямаля на чемпіонаті світу-2026, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Чи гратиме Ямаль на Мундіалі?

Проте побоювання фанатів "фурії рохи" не виправдались. Гравець вже розпочав відновлення після травми та працює на футбольному полі та в тренажерному залі.

Наразі Ламін не готовий до повноцінних навантажень, але поступово наближається до них. У клубі повідомили, що футболіст проходив консервативне лікування та уникнув хірургічного втручання.

Гравець точно пропустить залишок поточного клубного сезону та може не зіграти у першому турі ЧС-2026. Втім до вирішальних матчів турніру Ямаль має підійти готовим. До слова, ексзірка Арсенала Тьєррі Анрі очікує топової форми від Ламіна.

Я сподіваюся, що він приїде у повній готовності. Навіть якщо це буде гірше для Франції, я хочу бачити там найкращого Ламіна Ямаля. Ми знаємо, що він винятковий гравець, він це довів на минулому Євро, Люди дивляться на його скіли та техніку, але мене вразив інтелект гравця. Цей хлопець грає так, ніби він у себе на районі. Він уже показав мені, що може бути зіркою на чемпіонаті світу,

– заявив Анрі в інтерв'ю Marca.

Як Іспанія виступала на чемпіонатах світу?

Нагадаємо, що збірна Іспанії потрапила в групу H, де змагатиметься з Кабо-Верде, Саудівською Аравією та Уругваєм. Першим буде матч проти африканців, який пройде 15 червня в Атланті.

До слова, вперше і востаннє Іспанія вигравала на чемпіонаті світу у 2010 році. Тоді підопічні Вісенте Дель Боске здолали у фіналі Нідерланди з рахунком 1:0.

Після цього Іспанія провалила три Мундіалі поспіль. У 2014-му "фурія роха" примудрилась не вийти з групи, а у 2018 та 2022 роках поступалась по пенальті в 1/8 фіналу – Росії та Марокко відповідно.

