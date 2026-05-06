Мундіаль вперше пройде одразу у трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Крім того, з цього року ФІФА пішла на розширення кількості учасників турніру, повідомляє 24 Канал.

Хто найчастіше вигравав чемпіонат світу?

Тепер замість 32-х команд за трофей битимуться 48 збірних. Це збільшує шанс того, що чемпіоном світу зможе стати нова команда. Наразі ж цей список включає в себе лише вісім країн.

Найбільш титулованою збірною в історії чемпіонатів світу є збірна Бразилії. Південноамериканська команда тріумфувала на турнірах п'ять разів.

Рейтинг збірних за кількістю Кубків світу:

Бразилія – 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) Німеччина – 4 (1954, 1974, 1990, 2014) Італія – 4 (1934, 1938, 1982, 2006) Аргентина – 3 (1978, 1986, 2022) Франція – 2 (1998, 2018) Уругвай – 2 (1930, 1950) Англія – 1 (1966) Іспанія – 1 (2010)

Проте за останні роки команда потрапила у неприємну серію. Востаннє "селесао" тріумфували на Мундіалі аж у 2002 році, після чого на п'яти турнірах поспіль залишались без трофею. Цікаво, що перед цим бразильці були справжнім гегемоном ЧС.

На трьох турнірах з 1994 по 2002 роки Бразилія незмінно грала у фіналах та здобула дві перемоги. Тепер же Бразилія підходить до чемпіонату світу з новими амбіціями. Принаймні колишній нападник "селесао" Роналдо вірить у команду.

У нас є Вінісіус Жуніор з Реала, Рафінья з Барселони, Естевао з Челсі. Усі вони чудові, виділяються в топових європейських клубах і вже мають досвід. Я думаю, що у нас є шанс на ЧС. Я справді вірю в роботу Анчелотті. Він один з найкращих і найуспішніших тренерів в історії футболу. Я справді вірю, що ми матимемо шанс стати чемпіонами. Це складно, але можливість є,

– висловився "Зубастик" в інтерв'ю Madrid Zone.

Хто є головними переслідувачами Бразилії?

Головними переслідувачами Бразилії в рейтингу чемпіонів світу є Німеччина та Італія. Обидві збірні мають по чотири титули, тож Бундестім може зрівнятися із бразильцями за підсумками ЧС-2026.

А ось у Італії такого шансу не буде, адже "Скуадра Адзурра" примудрилась втретє поспіль не вийти на Мундіаль. Що ж стосується чинних чемпіонів світу Аргентини, то ця команда на ЧС вигравала тричі.

Що чекає фанатів на чемпіонаті світу-2026?