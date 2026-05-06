Мундіаль вперше пройде одразу у трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Крім того, з цього року ФІФА пішла на розширення кількості учасників турніру, повідомляє 24 Канал.
Хто найчастіше вигравав чемпіонат світу?
Тепер замість 32-х команд за трофей битимуться 48 збірних. Це збільшує шанс того, що чемпіоном світу зможе стати нова команда. Наразі ж цей список включає в себе лише вісім країн.
Найбільш титулованою збірною в історії чемпіонатів світу є збірна Бразилії. Південноамериканська команда тріумфувала на турнірах п'ять разів.
Рейтинг збірних за кількістю Кубків світу:
- Бразилія – 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
- Німеччина – 4 (1954, 1974, 1990, 2014)
- Італія – 4 (1934, 1938, 1982, 2006)
- Аргентина – 3 (1978, 1986, 2022)
- Франція – 2 (1998, 2018)
- Уругвай – 2 (1930, 1950)
- Англія – 1 (1966)
- Іспанія – 1 (2010)
Проте за останні роки команда потрапила у неприємну серію. Востаннє "селесао" тріумфували на Мундіалі аж у 2002 році, після чого на п'яти турнірах поспіль залишались без трофею. Цікаво, що перед цим бразильці були справжнім гегемоном ЧС.
На трьох турнірах з 1994 по 2002 роки Бразилія незмінно грала у фіналах та здобула дві перемоги. Тепер же Бразилія підходить до чемпіонату світу з новими амбіціями. Принаймні колишній нападник "селесао" Роналдо вірить у команду.
У нас є Вінісіус Жуніор з Реала, Рафінья з Барселони, Естевао з Челсі. Усі вони чудові, виділяються в топових європейських клубах і вже мають досвід. Я думаю, що у нас є шанс на ЧС. Я справді вірю в роботу Анчелотті. Він один з найкращих і найуспішніших тренерів в історії футболу. Я справді вірю, що ми матимемо шанс стати чемпіонами. Це складно, але можливість є,
– висловився "Зубастик" в інтерв'ю Madrid Zone.
Хто є головними переслідувачами Бразилії?
Головними переслідувачами Бразилії в рейтингу чемпіонів світу є Німеччина та Італія. Обидві збірні мають по чотири титули, тож Бундестім може зрівнятися із бразильцями за підсумками ЧС-2026.
А ось у Італії такого шансу не буде, адже "Скуадра Адзурра" примудрилась втретє поспіль не вийти на Мундіаль. Що ж стосується чинних чемпіонів світу Аргентини, то ця команда на ЧС вигравала тричі.
Що чекає фанатів на чемпіонаті світу-2026?
- Влітку 2025 року Бразилія призначила тренером відомого наставника Карло Анчелотті. Італієць має у своєму активі аж п'ять тріумфів у Лізі чемпіонів, але він ще жодного разу не тренував збірні.
- "Селесао" потрапили в групу С на чемпіонаті світу-2026. Суперниками бразильців стануть Марокко (13 червня), Гаїті (19 червня) та Шотландія (24 червня).
- Німеччина ж потрапила у квартет Е, де зіграє з Еквадором. Кюрасао та Кот-д'Івуаром. У свою чергу на аргентинців чекають матчів із Австрією, Алжиром та Йорданією в рамках групи J.
- Фінальна частина чемпіонату світу складатиметься зі 104 матчів, які пройдуть у 16 містах США, Канади та Мексики. Змагання відкриються 11 червня в Мехіко, а фінал пройде 19 липня у Нью-Йорку.