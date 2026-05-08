Едуардо Герреро, який у нинішньому сезоні відзначився сімома голами за київський клуб, опинився серед реальних кандидатів на поїздку до головного футбольного турніру планети, повідомив на своєму ютуб-каналі журналіст Ігор Циганик. Для самого нападника це може стати найбільшим викликом у кар'єрі.

Що відомо про можливий виклик Герреро в збірну Панами?

Головний тренер збірної Панами Томас Крістіансен позитивно оцінює нинішній рівень гри 26-річного форварда та розглядає його як варіант для заявки на ЧС-2026. У Панамі вірять, що Герреро здатен допомогти команді на турнірі в США, Канаді та Мексиці.

Нападника Динамо хочуть викликати в розташування збірної на товариські матчі проти Бразилії та Домініканської Республіки.

На Панаму чекає серйозне випробування

На груповому етапі майбутнього мундіалю збірна Панами зіграє проти Англії, Хорватії та Гани.

За інформацією Flashscore, Герреро провів 29 матчів у складі київської команди, забив сім голів та віддав одну результативну передачу. За свою національну збірну футболіст зіграв 22 поєдинки та записав на свій рахунок три забиті м'ячі.

Нагадаємо, місяць тому Едуардо Герреро потрапив у скандал. Нападник Динамо зірвав чорну стрічку пам'яті про Мірчу Луческу і жбурнув її на землю, висловлюючи незадоволення своєю заміною.