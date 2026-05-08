Американські вболівальники покладають велики надії на команду Маурісіо Почеттіно на домашньому турнірі. Проте цінова політика ФІФА змушує багатьох фанатів хапатися за голову, повідомляє Goal.
Чому так дорого?
Вболівальники шоковані цінами на перепустки, особливо на фінал турніру. На одній з платформ з перепродажу квитків з'явились пропозиції, які досягають аж 2 мільйонів доларів на VIP-місце!
Такі шалені ціни не могли обійти стороною і президента ФІФА. Проте Джанні Інфантіно вважає таку вартісь обгрунтованою, а також обіцяє особливий сервіс для фанатів.
Якщо хтось справді заплатить 2 мільйони доларів за квиток, я особисто принесу йому хот-дог та колу, щоб забезпечити чудові враження. Якщо хтось перепродає квитки на фінал за 2 мільйони доларів, то це не означає, що початкова ціна квитків була такою. Ба більше, це не означає, що хтось купить ці квитки. Хтось каже, що ціни високі, але квитки все одно продаються на ринку перепродажу,
– заявив Інфантіно в інтерв'ю Sky.
Зазначимо, що ФІФА продає квитки по куди нижчим цінам. До прикладу, чверть усіх квитків на матчі групової стадії коштують до 300 доларів. Що ж стосується фіналу змагання, то офіційні ціни варіюються від 4,1 до 10,9 тисяч доларів.
Що відомо про чемпіонат світу-2026?
- Це буде 23-ій за ліком футбольний Мундіаль в історії. Турнір відбудеться на 16-ти стадіонах у США, Канаді та Мексиці.
- Крім того, ФІФА збільшила кількість місць на ЧС у порівнянні із останніми турнірами. Тепер замість 32-х учасників на Мундіаль завітають аж 48 збірних.
- Для чотирьох збірних цей Мундіаль стане дебютним в їх історії (Йорданія, Узбекистан, Кабо-Верде та Кюрасао). Команди згідно жеребкуванню ЧС-2026 поділені на 12 груп по чотири збірні.
- Чемпіонат світу включатиме в себе 104 матчі, які пройдуть з 11 червня по 19 липня 2026 року. Чинним чемпіоном світу є збірна Аргентини, яка у 2022-му здолала у фіналі Францію по пенальті.