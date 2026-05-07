FIFA та Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) посилюють контроль за поведінкою гравців на полі. Під особливою увагою опинилися суперечки, під час яких футболісти прикривають рот, щоб приховати свої слова від камер, пише The Times.

За що саме каратимуть на мундіалі?

Йдеться не про будь-яке прикривання рота, а саме про конфліктні ситуації з суперниками чи арбітрами, коли гравець намагається приховати потенційно образливі, дискримінаційні або провокаційні висловлювання.

За інформацією inside.fifa.com, на ЧС-2026 арбітри матимуть право карати такі дії прямим вилученням. У FIFA вважають, що це допоможе боротися з токсичною поведінкою та прихованими образами, які часто залишалися безкарними.

За що ще можуть вилучити з поля?

Окрім цього, суворі санкції можуть застосовувати й до футболістів, які демонстративно залишають поле або відмовляються продовжувати гру на знак протесту. Подібним відзначився Вінісіус Жуніор у матчі Реала проти Бенфіки в Лізі чемпіонів.

Нововведення вже називають одним із найрезонансніших перед стартом мундіалю в США, Канаді та Мексиці. Частина експертів підтримує жорсткіший контроль, тоді як інші побоюються надто суб’єктивних рішень арбітрів у ключових матчах.

