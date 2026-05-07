Вперше в історії на Мундіалі зіграє аж 48 збірнхх завдяки рішенню ФІФА щодо розширення заявки. Чотирьом країнам вдалось вперше потрапити на ЧС.

Проте вихід Узбекистана чи ДР Конго не має бути сюрпризом, оскільки ці команди у своїх конфедераціях перебувають на провідних ролях. 24 Канал пропонує топ-5 найбільш екзотичних збірних-учасниць чемпіонату світу.

Йорданія

Ця арабська збірна буде однією з чотирьох дебютанток чемпіонатів світу. Як для азійської конфедерації, Йорданію останнім часом можна назвати міцним середняком.

прорив стався за останні два роки. Спочатку йорданці несподівано стали срібним призером Кубка Азії завдяки сенсаційній перемозі над Південною Кореєю в 1/2 фіналу.



Йорданія вперше зіграє на Мундіалі / фото ФІФА

На вирішальну гру проти Катару не вистачило (1:3). А потім команда у відборі на Мундіаль виграла гонку у Іраку, посіла друге місце в групі, завдяки чому і отримала квиток на ЧС.

Зрештою очікувати гучних досягнень від Йорданії не варто. Збірна складається майже повністю з гравців місцевого чемпіонату або ж ліг інших країн Азії. Єдиним яскравим футболістом можна назвати Мусу Аль-Тамарі, який є основним вінгером французького Ренна.

В групі J Йорданія битиметься з чемпіонами світу Аргентиною, а також доволі міцними Австрією та Алжиром. Будь-яке набране очко буде за щастя для підопічних Джамала Селламі.

Гаїті

Що стосується Гаїті. то цю команду можна назвати однією з найбільш екзотичних на ЧС-2026. Проте ця збірна не є новачком на Мундіалях, як могло б здатися.

На Мундіаль-1974 виходила лише одна країна і Гаїті вдалось скористатись вдалим жеребом. Тоді Мексика, Канада та США опинились в одній групі і далі пройшли мексиканці. А у фінальній групі відбору гаїтяни виграли 4 з 5-ти матчів та поїхали на турнір у Німеччину.



Гаїті чекало на чемпіонат світу більше 50-ти років / фото з інстаграму збірної Гаїті

Очевидно, що там на команду чекали три поразки, адже випала група смерті з Аргентиною, Польщею та Італією. І ось тепер команда змогла знову потрапити на Мундіаль завдяки добрій волі ФІФА.

Маленькій острівній країні зазвичай важко пробитися на турнір через зону КОНКАКАФ. Але цього разу США, Канада та Мексика напряму потрапили на ЧС, а розширення турніру дозволило пробитися ще трьом командам.

Правда, в групі була сенсація, адже Гаїті вдалось залишити позаду міцні Гондурас та Коста-Рику. Команда має непоганий підбір гравців як для свого рівня – Бельгар з Вулверхемптона, Ісідор з Сандерленда, Касімір з Осера, Аркюс з Анже.

Але група також не дає гаїтянам надії на успіх. Бразилія, Марокко та Шотландія будуть явними фаворитами матчів проти скромної острівної команди.

Кабо-Верде



Кабо-Верде зміг не пустити Камерун на чемпіонат світу / фото з інстаграму збірної

Африканський відбір рідко дарує несподіванки. На континенті є чимало міцних команд, а відбір має кілька етапів, що зменшує шанс на сенсації. Але цього року фортуна посміхнулась

Кабо-Верде є колишньою португальською колонією та по суті складається з низки маленьких островів у Атлантичному океані. Завдяки розширенню кількості учасників ЧС команді достатньо було виграти групу з п'яти команд.

Головним конкурентом у ці боротьбі був місцевий гранд Камерун. Проте "неприборкані леви" нині перебувають у не найкращому стані, що вилилось у втрати очок проти Лівії, Анголи та відвертого аутсайдера Есватіні. У Кабо-Верде немає відомих гравців.

Більшість збірників виступають у слабких португальських командах. Гарна організація в грі можуть дозволти "акулам" непогано показати себе на Мундіалі. Якщо проти Іспанії та Уругваю шансів мало, то із Саудівською Аравією можна і за очки зачепитися.

Кюрасао

Певний час Кабо-Верде був рекордсменом чемпіонатів світу за двома параметрами. Це була найменш населена та найменша за площею країна в історії Мундіалів.

Проте з проходом на ЧС Кюрасао обидва рекорди перейшли саме цій крихітній країні в Карибському басейні. Площа складає лише 444 квадратних кілометри, а населення – 155 тисяч осіб.



Кюрасао змогло натуралізувати чимало талановитих нідерландців / фото з інстаграму збірної

Тим не менш, у футбольному плані Кюрасао має непоганий склад. Причина в тому, що команда має чимало нідерландців у своєму складі. Ці гравці не мали шансу потрапити у свою збірну, тому отримали громадянство Кюрасао.

Як наслідок, багато гравців збірної зараз мають досвід ігор в Ередівізі чи турецькій Суперлізі. Ба більше, на ЧС "блакитну хвилю" виводив титулований та відомий тренер Дік Адвокаат.

Подібно випадку з Гаїті, команді Кюрасао допомогло розширення Мундіалю та пряме потрапляння на турнір трьох країн-господарок. У відбірковій групі "блакитна хвиля" вела важку боротьбу за перше місце із Ямайкою та Тринідад і Тобаго.

Зрештою команді вдалось посісти перше місце та отримати шанс показати себе на топ-рівні. Правда, грати на Мундіалі доедеться без Адвокаата, який вже має солідний вік. Але і його наступник Фредді Рюттен має непогану біографію.

В групі у Кюрасао будуть Німеччина, Еквадор та Кот-д'Івуар. І не варто дивуватися, якщо у матчах проти двох останніх команд Кюрасао дасть серйозний бій.

Ірак

Для багатьох українських фанатів наявність Іраку на елітному рівні може здатися дивною та несподіваною. Країна багато років перебувала у стані війни та вимушена була грати матчі закордоном. Знайома ситуація, так?

Тим не менш, в Азії "леви Месопотамії" вважаються міцним бійцем вже давно. Найбільше команда запалила у далекому 2007-му, коли змогла сенсаційно виграти Кубок Африки. Проте той спалах не був несподіванкою.



Ірак вдруге зіграє на чемпіонаті світу / фото з інстаграму збірної

З 1996 року Ірак ще встиг завоювати четверте місце та чотири рази вилетіти на стадії чвертьфіналу. Що стосується Мундіалів, то на цьому рівні країна також не дебютант.

У 1986-му іракці єдиний раз грали на ЧС. Команда очікувано програла усі матчі Бельгії, Марокко та Парагваю, але всі ці поразки були мінімальними, в один м'яч.

Зрештою виводити на ЧС-2026 збірну Іраку довірили австралійцю Грему Арнольду і той провів країну через дуже важкий шлях. Для потрапляння на Мундіаль "левам Месопотамії" довелось відіграти аж 21 матч!

Команда пройшла ОАЕ у стикових матчах, а у Міжконтинентальному плей-оф дещо несподівано вибила Болівію. Втім на Мундіалі від Іраку не варто очікувати сенсації чи бодай одного очка. Група з Францією, Норвегією та Сенегалом виглядає дуже потужною.