Найменша країна в історії чемпіонатів світу з футболу опинилася без коуча перед стартом мундіалю. Фред Рюттен несподівано подав у відставку, а на його місце може сенсаційно повернутися Дік Адвокат, пише ESPN.

Чому пішов Рюттен?

Федерація футболу Кюрасао офіційно підтвердила відхід Фреда Рюттена за кілька тижнів до чемпіонату світу. За даними Reuters, причиною стали напруження всередині команди, невдалі результати у березневих товариських матчах і сильний тиск з боку гравців та спонсорів, які прагнули повернення Діка Адвоката.

Рюттен очолив команду після того, як Адвокат у лютому залишив посаду через серйозні проблеми зі здоров’ям доньки. Але дві поразки поспіль лише загострили сумніви щодо правильності зміни тренера.

Адвокат може встановити історичний рекорд

78-річний Дік Адвокат, який уже вивів Кюрасао на перший в історії чемпіонат світу, тепер близький до гучного камбеку. Goal і низка європейських медіа повідомляють, що саме його повернення розглядають як головний сценарій порятунку перед турніром.

Якщо нідерландський фахівець офіційно повернеться, він стане найстаршим головним тренером в історії чемпіонатів світу. Для збірної, яка готується зіграти проти Німеччини, Еквадору та Кот-д'Івуару, це може стати вирішальним фактором.

Хто такий Дік Адвокат?

Адвокат – одна з найвідоміших постатей європейського тренерського цеху. У різні роки він очолював збірну Нідерландів, Південну Корею, Росію, Бельгію, а також працював із ПСВ, Рейнджерс і Зенітом, з яким виграв Кубок УЄФА у 2008 році.

Саме він створив історію Кюрасао, коли вперше вивів карибську команду на Мундіаль. Тепер же "Маленький генерал" може повернутися, аби завершити казку на найбільшій футбольній сцені світу.