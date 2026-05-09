Завдяки цьому на турнір потрапило чимало несподіваних команд. в тому числі чотири збірні-дебютантки. Серед них буде і колоритна збірна Кюрасао, повідомляє De Telegraaf.

До теми Росія "мітить" на ЧС-2026: у Москві заговорили про заміну Ірану попри бан ФІФА

Чому Адвокат пішов зі збірної Кюрасао?

Ця країна стала найменшою в історії чемпіонатів світу, адже її населення всього складає лише 155 тисяч осіб. Попри історичний вихід на Мундіаль, Кюрасао зіштовхнувся із організаційними проблемами.

Команду на чемпіонат світу вивів титулований наставник Дік Адвокат. 78-річний коуч міг би стати найстаршим тренером в історії Мундіалів, але в лютому несподівано подав у відставку.

Причиною стала важка хвороба доньки, тому Діку доводилось проводити більше часу із сім'єю. На заміну Адвокаату в збірну Кюрасао призначили не такого титулованого, але все ж доволі відомого тренера Фредді Рюттена.

Чи повернеться Адвокат?

Проте гравці збірної не дуже задоволені новим наставником та бажають повернути на тренерську лаву саме Адвоката. Зазначається, що сам тренер має змогу повернутися до роботи, оскільки стан здоров'я його доньки суттєво покращився.

Також за повернення Діка виступають і спонсори збірної Кюрасао. Проте місцева федерація футболу відкинула ідею заміни тренера. Президент організації Жілберт Мартіна запевнив, що командою на ЧС-2026 точно керуватиме Рюттен.

Ухвалення рішень у федерації ґрунтується не лише на побажаннях гравців та спонсорів. Процедура обрання тренера закріплене у статуті. Це питання є відповідальністю ради директорів. Рюттена було призначено тренером збірної відходу Діка Адвоката, Тож саме Фредді представлятиме Кюрасао під час чемпіонату світу,

– зазначив Мартіна.

Чим відомий Фредді Рюттен?

Відзначимо, що Рюттен встиг попрацювати у таких командах як ПСВ, Шальке, Феєнорд, Андерлехт, Твенте тощо. Проте у збіній Кюрасао старт вийшов не надто вдалим.

У березні команда програла товариські матчі Китаю (0:2) та Австралії (1:5). Зазначимо, що згідно з жеребкуванням ЧС-2026 Кюрасао гратиме у групі Е, де протистоятиме Німеччині (14 червня), Еквадору (20 червня) та Кот-д'Івуару (25 червня).

Що відомо про Діка Адвоката?