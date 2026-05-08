Поки збірна Ірану веде переговори з ФІФА щодо гарантій участі на мундіалі у США, Канаді та Мексиці, у Росії вже намагаються використати ситуацію у власних інтересах. Тамтешні функціонери й медіа просувають ідею сенсаційного повернення команди країни-агресора на головний футбольний турнір планети, передає 24 Канал.

На що сподіваються у Росії?

Генсек РФС Максим Митрофанов заявив для sovsport, що з юридичної точки зору ФІФА здатна ухвалити будь-яке рішення щодо потенційної заміни учасника ЧС. Ці слова пролунали на тлі невизначеності навколо Ірану, чия федерація вимагає гарантій безпеки та поваги перед поїздкою на турнір.

Юридично ФІФА може прийняти абсолютно будь-яке рішення. У регламенті сказано, що якщо одна з команд відмовляється від участі, то немає жорстких правил щодо заміни. Якби ФІФА розглядала таку ситуацію, вона, напевно, в першу чергу звернула б увагу на те, від якої конфедерації відмовилася збірна, і міркувала б суто на спортивній основі: хто з цієї конфедерації має право потрапити на ЧС,

– додав Митрофанов.

Російська сторона фактично намагається використати геополітичну кризу як можливість повернення, хоча збірна Росії залишається відстороненою від турнірів ФІФА та УЄФА з 2022 року через повномасштабне вторгнення в Україну.

Наскільки це реально?

Попри гучні заяви з Москви, наразі немає жодних офіційних сигналів, що ФІФА розглядає повернення Росії на ЧС-2026. У разі відмови Ірану логічнішими кандидатами на заміну називають представників Азії, зокрема команди, які вибули на пізніх стадіях азійського відбору.

Глава збірної Ірану з футболу Мехді Тадж заявив, що протягом наступних трьох-чотирьох днів зустрінеться з президентом ФІФА Джанні Інфантіно, на якій він домагатиметься гарантій того, що його країну поважатимуть на чемпіонаті світу у Сполучених Штатах, пише Reuters.

Тож розмови про Росію на мундіалі більше схожі на інформаційний тиск і політичний піар, ніж на реальний сценарій. Однак сам факт таких заяв уже свідчить: у країні-агресорі не полишають спроб повернутися у великий футбол навіть через чужу кризу.