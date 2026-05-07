Світова футбольна першість у США, Канаді та Мексиці може зіткнутися з безпрецедентною проблемою ще до першого матчу. У центрі уваги – затримки з продажем телевізійних прав у Китаї та Індії, які є одними з найбільших аудиторій планети, передає Reuters.

Що відбулося?

За місяць до старту турніру ФІФА все ще не завершила стратегічно важливі угоди щодо трансляцій у Китаї та Індії.

Особливо гостро ситуація виглядає в Індії, де запропоновані суми за права виявилися значно нижчими за очікування. У Китаї переговори також затягнулися, що створює ризик серйозних фінансових втрат і репутаційного удару по турніру.

Мільярдна аудиторія під загрозою

Проблеми з трансляціями на таких ринках можуть означати, що значна частина глобальної аудиторії не матиме повноцінного доступу до матчів ЧС-2026.

Для ФІФА це не лише питання доходів, а й престижу, адже чемпіонат світу позиціонується як головна спортивна подія планети. Якщо компроміс не знайдуть найближчим часом, турнір може стартувати на тлі одного з найбільших медіаскандалів в історії футболу.

Хто транслюватиме ЧС-2026 в Україні?