Господарками Мундіалю стануть США, Канада та Мексика. Крім того, ФІФА пішла на збільшення кількості учасників чемпіонату світу, повідомляє 24 Канал.

Скільки матчів буде на ЧС-2026?

Тепер на головному турнірі для збірних братимуть участь 48 команд. Раніше ніколи ще на Мундіалях не було подібної кількості учасників.

Як наслідок, це спричинило і більш насичений календар. ЧС-2026 стане рекордним в історії Мундіалем за кількістю проведених матчів. Вперше в історії ЧС складатиметься з понад сотні ігор.

Якщо бути точнішим, то на Мундіалі-2026 буде відіграно аж 104 матчі. Із них 72 буде проведено в рамках групової стадії, тоді як ще 32 – вже у плей-оф ЧС.

Розклад матчів чемпіонату світу-2026:

СТАДІЯ

РАУНД

КІЛЬКІСТЬ МАТЧІВ

ДАТИ

Груповий раунд

1 тур

12

11 – 17 червня

2 тур

12

18 – 23 червня

3 тур

12

24 – 27 червня

Плей-оф

1/16 фіналу

16

28 червня – 3 липня

1/8 фіналу

8

4 – 7 липня

1/4 фіналу

4

9 – 11 липня

1/2 фіналу

2

14 – 15 липня

Матч за 3-тє місце

1

18 липня

Фінал

1

19 липня

Скільки раніше було матчів на Мундіалі?

Кількість матчів на Мундіалі поступово збільшувалась від самого першого турніру у 1930 році. Тоді в Уругваї було зіграно всього лише 18 матчів, адже кількість команд дорівнювала 13-ти.

Передостаннє збільшення кількості матчів відбулось у 1998 році. Тоді ФІФА допустила до Мундіалю 32 збірні замість 24-х, відповідно кількість ігор стала дорівнювати 64-м.

Як змінювалась кількість матчів на ЧС:

ТУРНІР

КОМАНД

МАТЧІВ

1930

13

18

1934

16

17

1938

15

18

1950

13

22

1954

16

26

1958

16

35

1962 – 1970

16

32

1974 – 1978

16

38

1982 – 1994

24

52

1998 – 2022

32

64

2026 – …

48

104

Цей формат був актуальним аж до минулого ЧС у 2022 році. Тепер же з нового турніру кількість ігор виросла більш ніж у 1,5 рази – з 64-х до 104-х. Очікується, що три найближчі Мундіалі (2026, 2030 та 2034 років) пройдуть саме за цією схемою.

Зазначимо, що чинним чемпіоном світу є збірна Аргентини. Підопічні Ліонеля Скалоні у 2022 році переграли у фіналі Францію в серії пенальті.