Господарками Мундіалю стануть США, Канада та Мексика. Крім того, ФІФА пішла на збільшення кількості учасників чемпіонату світу, повідомляє 24 Канал.
До теми Хто найбільше вигравав чемпіонат світу з футболу: повний рейтинг
Скільки матчів буде на ЧС-2026?
Тепер на головному турнірі для збірних братимуть участь 48 команд. Раніше ніколи ще на Мундіалях не було подібної кількості учасників.
Як наслідок, це спричинило і більш насичений календар. ЧС-2026 стане рекордним в історії Мундіалем за кількістю проведених матчів. Вперше в історії ЧС складатиметься з понад сотні ігор.
Якщо бути точнішим, то на Мундіалі-2026 буде відіграно аж 104 матчі. Із них 72 буде проведено в рамках групової стадії, тоді як ще 32 – вже у плей-оф ЧС.
Розклад матчів чемпіонату світу-2026:
|
СТАДІЯ
|
РАУНД
|
КІЛЬКІСТЬ МАТЧІВ
|
ДАТИ
|
Груповий раунд
|
1 тур
|
12
|
11 – 17 червня
|
2 тур
|
12
|
18 – 23 червня
|
3 тур
|
12
|
24 – 27 червня
|
Плей-оф
|
1/16 фіналу
|
16
|
28 червня – 3 липня
|
1/8 фіналу
|
8
|
4 – 7 липня
|
1/4 фіналу
|
4
|
9 – 11 липня
|
1/2 фіналу
|
2
|
14 – 15 липня
|
Матч за 3-тє місце
|
1
|
18 липня
|
Фінал
|
1
|
19 липня
Скільки раніше було матчів на Мундіалі?
Кількість матчів на Мундіалі поступово збільшувалась від самого першого турніру у 1930 році. Тоді в Уругваї було зіграно всього лише 18 матчів, адже кількість команд дорівнювала 13-ти.
Передостаннє збільшення кількості матчів відбулось у 1998 році. Тоді ФІФА допустила до Мундіалю 32 збірні замість 24-х, відповідно кількість ігор стала дорівнювати 64-м.
Як змінювалась кількість матчів на ЧС:
|
ТУРНІР
|
КОМАНД
|
МАТЧІВ
|
1930
|
13
|
18
|
1934
|
16
|
17
|
1938
|
15
|
18
|
1950
|
13
|
22
|
1954
|
16
|
26
|
1958
|
16
|
35
|
1962 – 1970
|
16
|
32
|
1974 – 1978
|
16
|
38
|
1982 – 1994
|
24
|
52
|
1998 – 2022
|
32
|
64
|
2026 – …
|
48
|
104
Цей формат був актуальним аж до минулого ЧС у 2022 році. Тепер же з нового турніру кількість ігор виросла більш ніж у 1,5 рази – з 64-х до 104-х. Очікується, що три найближчі Мундіалі (2026, 2030 та 2034 років) пройдуть саме за цією схемою.
Зазначимо, що чинним чемпіоном світу є збірна Аргентини. Підопічні Ліонеля Скалоні у 2022 році переграли у фіналі Францію в серії пенальті.