Господарками Мундіалю стануть США, Канада та Мексика. Крім того, ФІФА пішла на збільшення кількості учасників чемпіонату світу, повідомляє 24 Канал.

Скільки матчів буде на ЧС-2026?

Тепер на головному турнірі для збірних братимуть участь 48 команд. Раніше ніколи ще на Мундіалях не було подібної кількості учасників.

Як наслідок, це спричинило і більш насичений календар. ЧС-2026 стане рекордним в історії Мундіалем за кількістю проведених матчів. Вперше в історії ЧС складатиметься з понад сотні ігор.

Якщо бути точнішим, то на Мундіалі-2026 буде відіграно аж 104 матчі. Із них 72 буде проведено в рамках групової стадії, тоді як ще 32 – вже у плей-оф ЧС.

Розклад матчів чемпіонату світу-2026:

СТАДІЯ РАУНД КІЛЬКІСТЬ МАТЧІВ ДАТИ Груповий раунд 1 тур 12 11 – 17 червня 2 тур 12 18 – 23 червня 3 тур 12 24 – 27 червня Плей-оф 1/16 фіналу 16 28 червня – 3 липня 1/8 фіналу 8 4 – 7 липня 1/4 фіналу 4 9 – 11 липня 1/2 фіналу 2 14 – 15 липня Матч за 3-тє місце 1 18 липня Фінал 1 19 липня

Скільки раніше було матчів на Мундіалі?

Кількість матчів на Мундіалі поступово збільшувалась від самого першого турніру у 1930 році. Тоді в Уругваї було зіграно всього лише 18 матчів, адже кількість команд дорівнювала 13-ти.

Передостаннє збільшення кількості матчів відбулось у 1998 році. Тоді ФІФА допустила до Мундіалю 32 збірні замість 24-х, відповідно кількість ігор стала дорівнювати 64-м.

Як змінювалась кількість матчів на ЧС:

ТУРНІР КОМАНД МАТЧІВ 1930 13 18 1934 16 17 1938 15 18 1950 13 22 1954 16 26 1958 16 35 1962 – 1970 16 32 1974 – 1978 16 38 1982 – 1994 24 52 1998 – 2022 32 64 2026 – … 48 104

Цей формат був актуальним аж до минулого ЧС у 2022 році. Тепер же з нового турніру кількість ігор виросла більш ніж у 1,5 рази – з 64-х до 104-х. Очікується, що три найближчі Мундіалі (2026, 2030 та 2034 років) пройдуть саме за цією схемою.

Зазначимо, що чинним чемпіоном світу є збірна Аргентини. Підопічні Ліонеля Скалоні у 2022 році переграли у фіналі Францію в серії пенальті.