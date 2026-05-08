Вперше чемпіонат світу пройшов аж у 1930 році. Тоді ФІФА вирішила зробити турнір для найкращих збірних, але ідея не викликала ажіотажу, повідомляє 24 Канал.

Як зародився футбольний Мундіаль?

Багато в чому причиною стало місце проведення змагання. Дебютний чемпіонат світу вирішили відіграти в Уругваї, що відлякало багато збірних не з Південної Америки.

В ті часі авіаперельоти не були поширеними, тому командам доводилось би добиратися до Уругваю морським шляхом. У підсумку на турнір завітали лише 13 збірних, сім з яких представляли Південну Америку.

Учасники чемпіонату світу-1930:

Уругвай

Бразилія

Чилі

Аргенина

Болівія

Перегвай

Перу

Мексика

США

Бельгія

Франція

Румунія

Югославія

Також серед учасників мали бути Японія, Таїланд та Єгипет, але через дорогу вартість путівки до місця проведення вони відмовились. Таким чином було сформовано чотири групи (один квартет та три тріо).

Хто виграв перший чемпіонат світу?

Першим чемпіоном світу в історії стала збірна Уругваю. Країна-господарка виграла обидва матчі в групі проти Перу та Румунії. На останніх сильно вплинула дальня дрога, адже наші сусіди програли аж 0:4.

У плей-оф підопічні Альберт Супіччі пронеслись без супротиву. Півфінал проти Югославії завершився з рахунком 6:1, а у вирішальному матчі уругвайці перестріляли Аргентину (4:2) на стадіоні "Сентенаріо" в Монтевідео.

Таким чином, саме Уругваю дістався перший в історії Кубок світу. Тоді трофей мав вигляд чаші в руках богині та називався "Кубок Жюля Ріме" на честь тодішнього президента ФІФА.



Як виглядав перший Кубок світу / фото TackleFromBehind

