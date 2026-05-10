Найбільше інтриги традиційно збирають матчі плей-оф, адже там будь-яка помилка може призвести до вильоту команди зі змагання. А на звітному турнірі матчі ігор на виліт стане ще більше, повідомляє 24 Канал.

Як проходитиме плей-оф ЧС-2026?

ФІФА прийняла рішення щодо збільшення кількості учасників Мундіалю – з 32-х до 48-ми. Як наслідок, тепер буде 12 груп, а значить і додаткова стадія плей-оф.

Вперше в історії на ЧС буде 1/16 фіналу. Туди потраплять по дві найкращі збірні з кожного квартету. Також у першу стадію плей-оф пройдуть 8 найкращих команд з 12-ти, які посядуть в групах треті місця.



Як виглядає сітка плей-оф ЧС-2026

Таким чином, в 1/16 фіналугратимуть 32 збірні, які розіб'ються на пари. За підсумком цих 16-ти матчів половина команд завершить виступи на Мундіалі, а переможці – пройдуть в 1/8 фіналу.

Там вже будуть сформовані вісім пар, які у своїх матчах з'ясують учасників 1/4 фіналу. І далі – за схожою схемою: півфінали та фінал. Команди, що програють в 1/2 фіналу, гартимуть між собою в матчі за третє місце.

Календар стадій матчів плей-оф ЧС-2026:

1/16 фіналу – з 28 червня по 3 липня

– з 28 червня по 3 липня 1/8 фіналу – з 4 по 7 липня

– з 4 по 7 липня 1/4 фіналу – з 9 по 11 липня

– з 9 по 11 липня 1/2 фіналу – з 14 по 15 липня

– з 14 по 15 липня Матч за третє місце – 18 липня

– 18 липня Фінал – 19 липня

Якщо на будь-якій стадії плей-оф основний час матчу завершиться внічию, команди зіграють ще два екстратайми по 15 хвилин. В разі паритету після нього володаря путівки в наступну стадію визначить серія пенальті.

