Найбільше інтриги традиційно збирають матчі плей-оф, адже там будь-яка помилка може призвести до вильоту команди зі змагання. А на звітному турнірі матчі ігор на виліт стане ще більше, повідомляє 24 Канал.
Як проходитиме плей-оф ЧС-2026?
ФІФА прийняла рішення щодо збільшення кількості учасників Мундіалю – з 32-х до 48-ми. Як наслідок, тепер буде 12 груп, а значить і додаткова стадія плей-оф.
Вперше в історії на ЧС буде 1/16 фіналу. Туди потраплять по дві найкращі збірні з кожного квартету. Також у першу стадію плей-оф пройдуть 8 найкращих команд з 12-ти, які посядуть в групах треті місця.
Як виглядає сітка плей-оф ЧС-2026
Таким чином, в 1/16 фіналугратимуть 32 збірні, які розіб'ються на пари. За підсумком цих 16-ти матчів половина команд завершить виступи на Мундіалі, а переможці – пройдуть в 1/8 фіналу.
Там вже будуть сформовані вісім пар, які у своїх матчах з'ясують учасників 1/4 фіналу. І далі – за схожою схемою: півфінали та фінал. Команди, що програють в 1/2 фіналу, гартимуть між собою в матчі за третє місце.
Календар стадій матчів плей-оф ЧС-2026:
- 1/16 фіналу – з 28 червня по 3 липня
- 1/8 фіналу – з 4 по 7 липня
- 1/4 фіналу – з 9 по 11 липня
- 1/2 фіналу – з 14 по 15 липня
- Матч за третє місце – 18 липня
- Фінал – 19 липня
Якщо на будь-якій стадії плей-оф основний час матчу завершиться внічию, команди зіграють ще два екстратайми по 15 хвилин. В разі паритету після нього володаря путівки в наступну стадію визначить серія пенальті.
Що відомо про ЧС-2026?
- Турнір стане 23-ім чемпіонатом світу за всю історію. Вперше змагання було проведено аж у 1930 році, чемпіоном оді стала збірна Уругваю.
- Цього разу змагання вперше в історії пройде аж у трьох країнах. Господарками Мундіалю стануть США, Канада та Мексика.
- Чемпіонат світу включатиме в себе аж 104 матчі і триватиме з 11 червня по 19 липня. Ігри прийматимуть 16 стадіонів, а фінал відбудеться у Нью-Йорку на "МетЛайф Стедіум".
- Чинним чемпіоном світу є збірна Аргентини. Команда Ліонеля Скалоні у 2022 році переграла у фіналі збірну Франції в серії пенальті.