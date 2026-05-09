Організація вирішила відійти від класичного сценарію з однією церемонією, зробивши старт мундіалю масштабним шоу в кожній із країн-господарок. Таким чином турнір отримає одразу три великі відкриття, що підкреслить унікальність першого в історії чемпіонату за участю 48 збірних, повідомляє Reuters.

Як відбуватимуться церемонії відкриття ЧС-2026?

Першою ЧС-2026 відкриє Мексика – 11 червня в Мехіко на легендарному стадіоні "Ацтека". Там заплановано церемонію з акцентом на мексиканську культуру та виступами місцевих зірок.

Вже 12 червня естафету приймуть Канада та США – церемонії відкриття з виступами зірок шоу-бізнесу відбудуться у Торонто та Лос-Анджелесі.

ФІФА готує бонус для США

За інформацією worldsoccertalk, окрім трьох церемоній старту, ФІФА також планує спеціальні святкування 4 липня у Філадельфії та Х'юстоні з нагоди 250-річчя США. Це стане додатковою частиною шоу-програми найбільшого чемпіонату світу в історії футболу.

