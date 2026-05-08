Вже традиційно напередодні старту Мундіалю організатори представляють офіційний гімн змагання. Цього разу із представленням вирішили тягнути до останнього, повідомляє 24 Канал.

Яким буде гімн Мундіалю?

За місяць до ЧС-2026 в мережі з'явився лише невеличкий фрагмент з головного саундтреку турніру. Його у себе в соцмережі X опублікувала відома співачка Шакіра.

Колумбійка продемонструвала відрізок, який триває близько 1 хвилини. На ньому Шакіра запалює драйвовими танцями на головному стадіоні Бразилії "Маракані".

Цікаво, що дівчина вдягнена саме у бразильську форму. Офіційний трек має назву "Dai Dai", що з іспанської мови перекладається як "Давай Давай".

Шакіра запалює у тізері до гімну ЧС-2026: дивитися відео

Його Шакіра записала у колаборації із нігерійським виконавцем Берна Боєм. Він став культовим для своєї країни, адже першим серед нігерійських артистів перетнув позначку в 1 мільярд прослуховувань.

Як Шакіра знайшла чоловіка на ЧС?

Нагадаємо, що Шакіра не вперше пише пісні для чемпіонатів світу. Найбільше колумбійка запам'яталась саундтреком до Мундіалю-2010 року в ПАР з назвою "Waka Waka".

За чотири роки співачка також написала трек "Dare (La La La)" для чемпіонату світу-2014 у Бразилії. При цьому під час запису треку "Waka Waka" Шакіра познайомилась із іспанським футболістом Жераром Піке.

Тоді футболіст пообіцяв запросити колумбійку на побачення, якщо виграє чемпіонат світу. Зрештою Іспанія стала переможцем турніру, а Піке виконав свою обіцянку.

У підсумку Піке та Шакіра створили сім'ю та народили двох синів Мілана та Сашу. У 2022 році зірки оголосили про розрив шлюбу, за чутками причиною стали зради з боку Жерара.

