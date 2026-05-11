Поки збірна Бразилії лише готується до походу за шостою зіркою, один із її футболістів уже роздає максимально самовпевнені обіцянки. Луїс Енріке не просто вірить у перемогу "селесао", а й прогнозує собі вирішальний момент у фіналі, пише sport-express.
Що сказав нападник Зеніта?
Півзахисник санкт-петербурзького Зеніта Луїс Енріке заявив, що Бразилія традиційно є фаворитом чемпіонату світу-2026, адже має "дуже сильну команду". На запитання, чи заб'є він переможний гол у фіналі, футболіст без вагань відповів: "Звісно, так".
Такі слова одразу викликали резонанс, адже бразилець, який представляє клуб із країни-агресора, фактично заздалегідь записав себе в головні герої майбутнього мундіалю.
Хто такий Луїс Енріке?
25-річний вінгер є вихованцем Флуміненсе, де заявив про себе в бразильській Серії А, після чого виступав у Європі за Бетіс та Бразилії за Ботафого. З останніми здобував чемпіонство країни та Кубок Лібертадорес у 2024 році.
У 2025-му він перейшов до Зеніта, а також отримав виклики до збірної Бразилії, за яку вже провів понад десяток матчів.
Чого очікувати від збірної Бразилії на чемпіонаті світу-2026?
- Днями тренер бразильців Карло Анчелотті оголосив попередній список з 55 гравців, які можуть отримати шанс зіграти на ЧС-2026, повідомляє Bein Sports.
- Залишаються шанси зіграти на мундалі в зіркового Неймара, який пропустив значну частину відбору через травму.
- Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі назвав Бразилію одним з фаворитів майбутнього чемпіонату світу.