Поки збірна Бразилії лише готується до походу за шостою зіркою, один із її футболістів уже роздає максимально самовпевнені обіцянки. Луїс Енріке не просто вірить у перемогу "селесао", а й прогнозує собі вирішальний момент у фіналі, пише sport-express.

Що сказав нападник Зеніта?

Півзахисник санкт-петербурзького Зеніта Луїс Енріке заявив, що Бразилія традиційно є фаворитом чемпіонату світу-2026, адже має "дуже сильну команду". На запитання, чи заб'є він переможний гол у фіналі, футболіст без вагань відповів: "Звісно, так".

Такі слова одразу викликали резонанс, адже бразилець, який представляє клуб із країни-агресора, фактично заздалегідь записав себе в головні герої майбутнього мундіалю.

Хто такий Луїс Енріке?

25-річний вінгер є вихованцем Флуміненсе, де заявив про себе в бразильській Серії А, після чого виступав у Європі за Бетіс та Бразилії за Ботафого. З останніми здобував чемпіонство країни та Кубок Лібертадорес у 2024 році.

У 2025-му він перейшов до Зеніта, а також отримав виклики до збірної Бразилії, за яку вже провів понад десяток матчів.

