Карло Анчелотті дав Неймару шанс на ще один мундіаль, включивши форварда до попереднього списку з 55 гравців перед фінальним відбором. Остаточну заявку Бразилія має оголосити 18 травня, повідомляє Bein Sports.

Які шанси Неймара зіграти на ЧС-2026?

Після важкої травми та тривалого відновлення багато хто вважав, що епоха Неймара у збірній добігає кінця. Однак повернення до Сантоса і стабільні виступи знову відкрили йому двері в національну команду.

Наставник збірної Бразилії Карло Анчелотті раніше наголошував, що виклик отримають лише футболісти у найкращій фізичній формі. Саме тому включення Неймара до розширеного списку стало серйозним сигналом: тренерський штаб готовий розглядати його як реальну опцію на чемпіонат світу.

Втім, місце у фінальній заявці Неймару ще не гарантоване. Усе залежатиме від його форми в найближчі тижні.

Легенда збірної Бразилії може отримати останній танець

Для 34-річного нападника потенційний ЧС-2026 може стати четвертим і, ймовірно, останнім у кар'єрі. Неймар досі залишається найкращим бомбардиром в історії збірної Бразилії, але після травми хрестоподібних зв’язок у 2023 році його міжнародне майбутнє було під великим питанням.

Тепер у зіркового бразильця з'явився шанс не просто повернутися, а й переписати свою спадщину на головній футбольній сцені світу.

Раніше журналіст Globo Андре Лоффредо повідомляв, що Карло Анчелотті не планує включати Неймара до остаточної заявки збірної Бразилії на ЧС-2026.

За неофіційною інформацією, тренер робить ставку на більш динамічних футболістів, що краще вписуються у сучасну модель гри команди.