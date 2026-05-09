Попри статус переможця мундіалю в Катарі, Аргентина, за словами Мессі, не є головним претендентом на новий тріумф. Володар восьми "Золотих м'ячів" визнав, що світовий футбол змінився, а кілька топзбірних підходять до турніру в кращій формі, пише Bein Sports.

Що сказав Мессі?

Найбільшим фаворитом Мессі назвав Францію, окремо відзначивши також Іспанію та Бразилію. До списку головних претендентів він додав Німеччину, Англію та Португалію, наголосивши, що саме ці команди нині мають найпотужніший вигляд напередодні турніру в США, Канаді та Мексиці.

Водночас аргентинець підкреслив, що списувати "альбіселесте" не варто, адже команда Ліонеля Скалоні вже довела, що вміє перемагати навіть тоді, коли в ній сумніваються. Мессі також зауважив, що чемпіонат світу традиційно приносить сенсації, тому статус фаворита ще нічого не гарантує.

Чи зіграє Лео Мессі на чемпіонаті світу 2026?

Наразі невідомо, чи зіграє на мундіалі головна зірка Аргентини. Як пише Sky Sports, наставник збірної Ліонель Скалоні зробить все можливе, щоб переконати лідера команди поїхати на чемпіонат.

Жеребкування чемпіонату світу-2026 відправило "альбіселесте" в групу J. Там суперниками Мессі та компанії будуть Алжир (16 червня), Австрія (22 червня) та Йорданія (27 червня).

До цьогорічної світової першості аргентинці підходять у статусі чинних переможців турніру.