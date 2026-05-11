Основна увага буде прикута до європейських команд, які традиційно вважаються головними претендентами на трофей. Тим часом тренер Бенфіки Жозе Моурінью назвав свого фаворита, повідомляє Football Italia.

На що здатна збірна Португалії?

Наставник Трубіна та Судакова вірить у прорив з боку своєї рідної збірної. На думку Жозе, саме Португалія може видати ривок та здобути омріяний Кубок світу.

Португалія здатна на все. У неї зараз неймовірне покоління. Вона виграла Лігу націй рік тому, до цього виграла Євро-2016. А це покоління сильніше за ту команду в технічному плані. Звичайно, є Бразилія з Карло Анчелотті або ж Аргентина. Але я думаю, що Португалія може виграти цей чемпіонат світу,

– висловився Моурінью.

Раніше капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі також визначив Португалію серед фаворитів чемпіонату світу. При цьому нападник Інтер Маямі не назвав свою збірну, яка є чинним переможцем Мундіалю.

Зазначимо, що у 2023 році Моурінью сватали в збірну Португалії після того, як команду залишив Фернанду Сантуш. Проте на той момент "Особливий" тренував Рому, тому вибір федерації пав на Роберто Мартінеса.

На чолі з іспанцем Португалія стала переможцем Ліги націй, а також дійшла до чвертьфіналу Євро-2024. Під керівництвом іспанця "лузітани" виграли 28 з 38-ми матчів, повідомляє Transfermarkt.

Що чекає на Португалію на ЧС-2026?