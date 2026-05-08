Серед головних дійових осіб турніру, безумовно, є Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду. Вболівальники востаннє побачать одвічних суперників на просторах чемпіонату світу, повідомляє 24 Канал.

Мессі та Роналду прощаються з чемпіонатом світу?

Футболісти стали уособленням цілої епохи, залишаючись найкращими понад десятиліття. На двох Мессі та Роналду виграли аж 13 Золотих м'ячів, а також подарували фанатам яскраві емоції в битвах Барселони проти Реала.

Проте на рівні збірних суперники майже не перетинались. Їх очні дуелі обмежились двома товариськими матчами в 10-ті роки. У 2011 році Португалія здобула мінімальну перемогу завдяки голу Геррейру.



Роналду проти Мессі під час товариського матчу 2011 року / фото Getty Images

А через три роки аргентинці взяли реванш з рахунком 2:1. В тій грі Кріштіану та Ліонель забили по голу. В подальшому Мессі став іконою для збірної Аргентини, тоді як Роналду – найкращим гравцем в історії Португалії.

Саме Кріштіану належить рекорд за кількістю голів у національній збірній. На його рахунку 143 м'ячі, тоді як у Мессі – 116. Проте у Лео є чим відповісти своєму принциповому опоненту.

На минулому Мундіалі Мессі вдалось нарешті підняти Кубок світу над головою. Його Аргентина виграла у фіналі по пенальті французів, подарувавши нападнику омріяний трофей.



Ліонель Мессі став чемпіоном світу у 2022 році / фото Getty Images

Роналду ж поки не був близьким до тріумфу на Мундіалі. Найближче португалець був до мети у 2006 році, коли його збірна зупинилась у півфіналі. На подальших турнірах Португалія не заходила далі ніж чвертьфінал.

В яких групах Аргентина та Португалія?

Наразі Мессі 38 років, а Роналду – 41. Мундіаль-2026 – остання нагода для Кріштіану здобути омріяний трофей, а для фанатів – побачити битву двох гегемонів на найвищому рівні. Проте чи реально Португалії та Аргентині перетнутися?

Жеребкування ЧС-2026 відправило Аргентину в групу J в компанію до Австрії, Алжиру та Йорданії. У свою чергу Португалія гратиме в сусідньому квартеті К проти ДР Конго, Узбекистану та Колумбії.



Склад груп чемпіонату світу-2026 / фото ФІФА

Коли можуть перетнутися Мессі та Роналду?

Обидві команди є фаворитами на перемогу у своїй групі. Але якщо так і станеться, Мессі та Роналду точно не зіграють один проти одного у фіналі ЧС-2026.

Перші місця в групах J та K відправлять команди у нижню "четвірку" сітки плей-оф. А це означає, що за найкращих обставин Аргентина та Португалія перетнуться на стадії 1/4 фіналу.



Фрагмент "нижньої" частині сітки плей-оф ЧС-2026 / скріншот з Вікіпедії

І то для цього аргентинцям треба буде пройти. ймовірно, Уругвай, а також США, Туреччину чи Єгипет. На шляху Роналду до битви з Мессі у чвертьфіналі можуть опинитися одна з третіх команд груп, а також переможець групи В (Боснія, Канада, Швейцарія, Катар).

Фінал Мессі – Роналду можливий?

Тобто сітка у Португалії буде легшою, але все одно з Аргентиною вийде зустрітися не пізніше чвертьфіналу. Проте зустріч Мессі та Роналду у фіналі ЧС-2026 все ж можлива.

Для цього потрібно, щоб одна з команд виграла свою групу, а інша – посіла друге місце. В такому випадку Аргентина та Португалія опиняться в різних половинках сітки плей-оф та зможуть вийти одна на одну лише у фіналі (або матчі за "бронзу").

Чи реально одній з команд посісти друге місце? Важко уявити, що Аргентина пропустить вперед Австрію чи, тим паче, Алжир та Йорданію. А ось у португальців група складніша.



Кріштіану Роналду мріє додати до своєї колекції трофеїв Кубок світу / фото Getty Images

Навіть Узбекистан має низку відомих гравців та під керівництвом Каннаваро зможе вчепитися за результат. А Колумбія по підбору гравців виглядає доволі серйозним опонентом для Португалії.

Зазначимо, що для лузитанів вже звично не вигравати свої квартети. На останніх чотирьох Мундіалях Португалія стала першою в групі лише на минулому турнірі у 2022-му.

Хто заб'є більше?

Також цікавою має бути заочна дуель Мессі та Роналду в гонці бомбардирів в історії чемпіонатів світу. Кріштіану наразі має вісім глів на Мундіалях і відстає від аргентинця аж на п'ять точних ударів.

Рейтинг найкращих бомбардирів чемпіонатів світу:

Мірослав Клозе (Німеччина) – 16 Роналдо (Бразилія) – 15 Герд Мюллер (Німеччина) – 14 Жюст Фонтен (Франція) – 13 Ліонель Мессі (Аргентина) – 13 Пеле (Бразилія) – 12 Кіліан Мбаппе (Франція) – 12 Шандор Кочіш (Угорщина) – 11 Юрген Клінсманн (Німеччина) – 11

34. Кріштіану Роналду (Португалія) – 8

Якщо Лео провалиться, а Португалія зайде далеко, у Кріштіану буде нагода наздогнати аргентинця. У Мессі теж є своя мета перед завершенням кар'єри на Мундіалях.

Нині нападник має 13 голів на ЧС та лише на три м'ячі відстає від лідера цього рейтингу Мірослава Клозе (16). Чотири голи на Мундіалі-2026 дозволять Мессі піти на пенсію рекордсменом.

Яким буде чемпіонат світу-2026?