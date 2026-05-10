ФІФА розширила заявку з 32-х до 48-ми збірних. Недивно, що це відкрило шлях на турні для багатьох доволі екзотичних країн, повідомляє 24 Канал.

Чи були розгроми у вісім м'ячів?

Такі команди, як Узбекистан, Йорданія, Кабо-Верде та Кюрасао, зіграють на ЧС вперше. А збірні Іраку, Гаїті чи ДР Конго повернуться на турнір після багаторічної паузи.

Тож недивно, що на Мундіалі можна очікувати кілька серйозних розгромів. І якщо перемоги у 4 – 5 голів частенько траплялись на МУндіалях, то ось переваги у 8+ м'ячів вже дещо забуті.

За всю історію чемпіонатів світу лише у шести матчах була зафіксована перевага однієї з команд у вісім і більше голів. Причому останній такий випадок стався аж у 2002 році.

Найбільші розгроми на чемпіонатах світу:

ТУРНІР СТАДІЯ МАТЧ РАХУНОК 1938 1/4 фіналу Швеція – Куба 8:0 1950 груповий раунд Уругвай – Болівія 8:0 1954 груповий раунд Угорщина – Південна Корея 9:0 1974 груповий раунд Югославія – Заїр 9:0 1982 груповий раунд Угорщина – Сальвадор 10:1 2002 груповий раунд Німеччина – Саудівська Аравія 8:0

Тоді збірна Німеччини від душі покуражилась над командою Саудівської Аравії (8:0). Хет-трик на свій рахунок записав Мірослав Клозе, який нині є найкращим бомбардиром всіх чемпіонатів світу (16).

Який рекорд побила Угорщина?

Інші ж розгроми у 8+ голів на ЧС стались більше 40 років тому. Рекорд належить збірній Угорщини, встановлений на Мундіалі 1982 року. Наші сусіди тоді не залишили жодного шансу збірній Сальвадору (10:1).

Це єдиний випадок в історії чемпіонатів світу, коли одна команда забила аж десять голів. Цікаво, що така шалена перемога не допомогла угорцям вийти з групи. Вище опинились Аргентина та Бельгія.

Для "мадярів" це був не перше знищення суперника на Мундіалі. У 1954-му наші сусіди стали срібними призерами ЧС, а на груповій стадії розгромили Південну Корею з рахунком 9:0.

Тоді у складі Угорщини феєрили Ференц Пушкаш та Шандор Кочіш. Також із перевагою в дев'ять м'ячів у 1974-му тріумфувала збірна Югославії.

А жертвою тоді стала збірна Заїру, яка пізніше змінила назву на ДР Конго. Цього року країна вдруге відібралась на турнір. Крім цього, перемоги з рахунком 8:0 здобували збірні Уругваю та Швеції, але було це більше 60-ти років тому.

