ФІФА розширила заявку з 32-х до 48-ми збірних. Недивно, що це відкрило шлях на турні для багатьох доволі екзотичних країн, повідомляє 24 Канал.
Чи були розгроми у вісім м'ячів?
Такі команди, як Узбекистан, Йорданія, Кабо-Верде та Кюрасао, зіграють на ЧС вперше. А збірні Іраку, Гаїті чи ДР Конго повернуться на турнір після багаторічної паузи.
Тож недивно, що на Мундіалі можна очікувати кілька серйозних розгромів. І якщо перемоги у 4 – 5 голів частенько траплялись на МУндіалях, то ось переваги у 8+ м'ячів вже дещо забуті.
За всю історію чемпіонатів світу лише у шести матчах була зафіксована перевага однієї з команд у вісім і більше голів. Причому останній такий випадок стався аж у 2002 році.
Найбільші розгроми на чемпіонатах світу:
|
ТУРНІР
|
СТАДІЯ
|
МАТЧ
|
РАХУНОК
|
1938
|
1/4 фіналу
|
Швеція – Куба
|
8:0
|
1950
|
груповий раунд
|
Уругвай – Болівія
|
8:0
|
1954
|
груповий раунд
|
Угорщина – Південна Корея
|
9:0
|
1974
|
груповий раунд
|
Югославія – Заїр
|
9:0
|
1982
|
груповий раунд
|
Угорщина – Сальвадор
|
10:1
|
2002
|
груповий раунд
|
Німеччина – Саудівська Аравія
|
8:0
Тоді збірна Німеччини від душі покуражилась над командою Саудівської Аравії (8:0). Хет-трик на свій рахунок записав Мірослав Клозе, який нині є найкращим бомбардиром всіх чемпіонатів світу (16).
Який рекорд побила Угорщина?
Інші ж розгроми у 8+ голів на ЧС стались більше 40 років тому. Рекорд належить збірній Угорщини, встановлений на Мундіалі 1982 року. Наші сусіди тоді не залишили жодного шансу збірній Сальвадору (10:1).
Це єдиний випадок в історії чемпіонатів світу, коли одна команда забила аж десять голів. Цікаво, що така шалена перемога не допомогла угорцям вийти з групи. Вище опинились Аргентина та Бельгія.
Для "мадярів" це був не перше знищення суперника на Мундіалі. У 1954-му наші сусіди стали срібними призерами ЧС, а на груповій стадії розгромили Південну Корею з рахунком 9:0.
Тоді у складі Угорщини феєрили Ференц Пушкаш та Шандор Кочіш. Також із перевагою в дев'ять м'ячів у 1974-му тріумфувала збірна Югославії.
А жертвою тоді стала збірна Заїру, яка пізніше змінила назву на ДР Конго. Цього року країна вдруге відібралась на турнір. Крім цього, перемоги з рахунком 8:0 здобували збірні Уругваю та Швеції, але було це більше 60-ти років тому.
Чого чекати від чемпіонату світу-2026?
- Мундіаль стане вже 23-ім за всю історію турніру. Цього разу ЧС вперше в історії пройде аж у трьох країнах. Господарками Мундіалю стануть США, Канада та Мексика.
- Згідно з жеребкуванням ЧС-2026, команди розбились на 12 груп по чотири збірні. До плей-оф пройдуть по дві найкращі з кожного квартету, а також вісім команд, що посядуть треті місця в групах.
- Чемпіонат світу триватиме з 11 червня по 19 липня. Чинним чемпіоном світу є збірна Аргентини, яка у фіналі 2022 року виграла у збірної Франції в серії пенальті.