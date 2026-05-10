ФІФА розширила заявку з 32-х до 48-ми збірних. Недивно, що це відкрило шлях на турні для багатьох доволі екзотичних країн, повідомляє 24 Канал.

Чи були розгроми у вісім м'ячів?

Такі команди, як Узбекистан, Йорданія, Кабо-Верде та Кюрасао, зіграють на ЧС вперше. А збірні Іраку, Гаїті чи ДР Конго повернуться на турнір після багаторічної паузи.

Тож недивно, що на Мундіалі можна очікувати кілька серйозних розгромів. І якщо перемоги у 4 – 5 голів частенько траплялись на МУндіалях, то ось переваги у 8+ м'ячів вже дещо забуті.

За всю історію чемпіонатів світу лише у шести матчах була зафіксована перевага однієї з команд у вісім і більше голів. Причому останній такий випадок стався аж у 2002 році.

Найбільші розгроми на чемпіонатах світу:

ТУРНІР

СТАДІЯ

МАТЧ

РАХУНОК

1938

1/4 фіналу

Швеція – Куба

8:0

1950

груповий раунд

Уругвай – Болівія

8:0

1954

груповий раунд

Угорщина – Південна Корея

9:0

1974

груповий раунд

Югославія – Заїр

9:0

1982

груповий раунд

Угорщина – Сальвадор

10:1

2002

груповий раунд

Німеччина – Саудівська Аравія

8:0

Тоді збірна Німеччини від душі покуражилась над командою Саудівської Аравії (8:0). Хет-трик на свій рахунок записав Мірослав Клозе, який нині є найкращим бомбардиром всіх чемпіонатів світу (16).

Який рекорд побила Угорщина?

Інші ж розгроми у 8+ голів на ЧС стались більше 40 років тому. Рекорд належить збірній Угорщини, встановлений на Мундіалі 1982 року. Наші сусіди тоді не залишили жодного шансу збірній Сальвадору (10:1).

Це єдиний випадок в історії чемпіонатів світу, коли одна команда забила аж десять голів. Цікаво, що така шалена перемога не допомогла угорцям вийти з групи. Вище опинились Аргентина та Бельгія.

Для "мадярів" це був не перше знищення суперника на Мундіалі. У 1954-му наші сусіди стали срібними призерами ЧС, а на груповій стадії розгромили Південну Корею з рахунком 9:0.

Тоді у складі Угорщини феєрили Ференц Пушкаш та Шандор Кочіш. Також із перевагою в дев'ять м'ячів у 1974-му тріумфувала збірна Югославії.

А жертвою тоді стала збірна Заїру, яка пізніше змінила назву на ДР Конго. Цього року країна вдруге відібралась на турнір. Крім цього, перемоги з рахунком 8:0 здобували збірні Уругваю та Швеції, але було це більше 60-ти років тому.

Чого чекати від чемпіонату світу-2026?

  • Мундіаль стане вже 23-ім за всю історію турніру. Цього разу ЧС вперше в історії пройде аж у трьох країнах. Господарками Мундіалю стануть США, Канада та Мексика.
  • Згідно з жеребкуванням ЧС-2026, команди розбились на 12 груп по чотири збірні. До плей-оф пройдуть по дві найкращі з кожного квартету, а також вісім команд, що посядуть треті місця в групах.
  • Чемпіонат світу триватиме з 11 червня по 19 липня. Чинним чемпіоном світу є збірна Аргентини, яка у фіналі 2022 року виграла у збірної Франції в серії пенальті.