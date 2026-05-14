Більшість ігор має пройти у США, в тому числі і вирішальна зустріч. На фінал чемпіонату світу організатори готують масштабну розважальну програму, повідомляє акаунт ФІФА у соцмережі X.

Хто виступатиме на фіналі ЧС-2026?

Гра відбудеться 19 липня на арені "МетЛайф Стедіум" в Нью-Йорку за присутності майже 90 тисяч фанатів. Під час перерви фінального матчу на полі буде організоване спеціальне шоу.

Перед вболівальниками виступлять зірки світового рівня. Хедлайнерами концерту популярна співачка Мадонна, культовий гурт BTS, а також колумбійська поп-зірка Шакіра.

Саме вона стане виконавицею офіційнго гімну чемпіонату світу-2026. Ведучим події буде фронтмен гурту Coldplay Кріс Мартін. Крім того, шоу матиме ще й благодійну мету.

ФІФА підтримує ініціативу FIFA Global Citizen Education Fund, що спрямована на залучення коштів для розширення доступу дітей до якісної освіти. Основна мета проєкту – зібрати 100 мільйонів доларів.

