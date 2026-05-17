Вперше в історії чемпіонат світу пройде аж у трьох країнах. Господарями Мундіалю у 2026 році стануть США, Канада та Мексика, повідомляє 24 Канал.

Хто став маскотом ЧС-2026?

Традиційними символами чемпіонатів світу є маскоти турніру. На кожному Мундіалі країни-господарки презентували талісманів, які асоціювались із цим розіграшем.

Цього разу ФІФА представила маскотів ЧС-2026 ще у вересні минулого року. Як і очікувалось, ними стали три тварини, які уособлюють в собі країни-господарки.

Преставляти США у цьому маскотному тріо буде птах на ім'я Клач. Він є білоголовим орланом, який є розповсюдженим на території всієї Північної Америки.

Власне орлан є одним з національних символів Сполучених штатів. Його стилізоване зображення присутнє на атрибутах країни, в тому числі на національному гербі та президентському штандарті.

Як ФІФА представила маскотів ЧС-2026: дивитися відео

Allow us to officially introduce ourselves. #WeAre26 | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 25, 2025

Чим потішили Канада та Мексика?

Від Канади талісманом ЧС-2026 стане лось на ім'я Мейпл. Ця тварина також є символом країни та поширена майже в усіх її регіонах, окрім найбільш північних.

Наразі в Канаді налічується сотні тисяч різних видів лосів. Вони проживають в основному в густих лісах та поблизу водойм. Проте нерідко диких лосів можна зустріти і в населених пунктах країни.

Що ж стосується Мексики, то країна обрала своїм маскотом ягуара з іменем Заю. Ця тварина є дуже швидкою та поширена як в Центральній, так і в Південній Америці.



Як виглядають талісмани чемпіонату світу-2026 / фото ФІФА

Популяція ягуарів в Мексиці зростає останнім часом. За приблизними оцінками, в країні нараховується більше 5 тисяч лосів. Ягуари в основному живуть в жунглях чи диких лісах та часто стають об'єктом полювання для браконьєрів.

Команда чемпіонату світу стала більшою і веселішою. Мейпл, Заю та Клач випромінюють радість, енергію та дух єднання, як і сам турнір. Ці три талісмани стануть у центрі неймовірної атмосфери, яку ми створюємо для цього особливого турніру. Вони завоюють серця та запалять по всій Північній Америці. Я вже бачу їх на дитячих футболках або у відеоіграх,

– так прокоментував маскотів ЧС-2026 президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Нагадаємо, що нещодавно був презентований офіційний гімн чемпіонату світу-2026. Його виконала відома співачка Шакіра разом із нігерійським артистом Burna Boy.

