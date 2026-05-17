Вперше в історії чемпіонат світу пройде аж у трьох країнах. Господарями Мундіалю у 2026 році стануть США, Канада та Мексика, повідомляє 24 Канал.
До теми Мільйонні призові від ФІФА: скільки платять за участь та перемогу на чемпіонаті світу-2026
Хто став маскотом ЧС-2026?
Традиційними символами чемпіонатів світу є маскоти турніру. На кожному Мундіалі країни-господарки презентували талісманів, які асоціювались із цим розіграшем.
Цього разу ФІФА представила маскотів ЧС-2026 ще у вересні минулого року. Як і очікувалось, ними стали три тварини, які уособлюють в собі країни-господарки.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Преставляти США у цьому маскотному тріо буде птах на ім'я Клач. Він є білоголовим орланом, який є розповсюдженим на території всієї Північної Америки.
Власне орлан є одним з національних символів Сполучених штатів. Його стилізоване зображення присутнє на атрибутах країни, в тому числі на національному гербі та президентському штандарті.
Як ФІФА представила маскотів ЧС-2026: дивитися відео
Чим потішили Канада та Мексика?
Від Канади талісманом ЧС-2026 стане лось на ім'я Мейпл. Ця тварина також є символом країни та поширена майже в усіх її регіонах, окрім найбільш північних.
Наразі в Канаді налічується сотні тисяч різних видів лосів. Вони проживають в основному в густих лісах та поблизу водойм. Проте нерідко диких лосів можна зустріти і в населених пунктах країни.
Що ж стосується Мексики, то країна обрала своїм маскотом ягуара з іменем Заю. Ця тварина є дуже швидкою та поширена як в Центральній, так і в Південній Америці.
Як виглядають талісмани чемпіонату світу-2026 / фото ФІФА
Популяція ягуарів в Мексиці зростає останнім часом. За приблизними оцінками, в країні нараховується більше 5 тисяч лосів. Ягуари в основному живуть в жунглях чи диких лісах та часто стають об'єктом полювання для браконьєрів.
Команда чемпіонату світу стала більшою і веселішою. Мейпл, Заю та Клач випромінюють радість, енергію та дух єднання, як і сам турнір. Ці три талісмани стануть у центрі неймовірної атмосфери, яку ми створюємо для цього особливого турніру. Вони завоюють серця та запалять по всій Північній Америці. Я вже бачу їх на дитячих футболках або у відеоіграх,
– так прокоментував маскотів ЧС-2026 президент ФІФА Джанні Інфантіно.
Нагадаємо, що нещодавно був презентований офіційний гімн чемпіонату світу-2026. Його виконала відома співачка Шакіра разом із нігерійським артистом Burna Boy.
Чого чекати від чемпіонат світу-2026?
- Турнір вперше в історії пройде за участі 48 країни. Серед них буде аж чотири збірні-дебютантки – Узбекистан, Кабо-Верде, Йорданія та Кюрасао.
- Згідно з жеребкуванням ЧС-2026, команди поділились на 12 груп по чотири. За підсумками групового етапу до 1/16 фіналу пройдуть по дві найкращі збірні квартетів, а також 8 з 12-ти третіх місць.
- Мундіаль триватиме з 11 червня по 19 липня на 16-ти стадіонах США, Канади та Мексики. Матч-відкриття прийме арена "Ацтека" в Мехіко, тоді як вирішальна гра відбудеться в Нью-Йорку на "МетЛайф Стедіум".