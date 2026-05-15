Особливістю кожного чемпіонату світу є офіційний гімн турніру. Цього разу організатори вирішили потішити фанатів черговим запальним треком від Шакіри, повідомляє 24 Канал.

Як звучить трек до ЧС-2026?

На ютуб-каналі співачки опублікували офіційну пісню до ЧС-2026. Колумбійка записала хіт під назвою "Dai Dai", що з іспанської мови перекладається як "Вперед, вперед".

Трек записаний у колаборації із нігерійським виконавцем Burna Boy. Він став культовим для своєї країни, адже першим серед нігерійських виконавців досяг позначки в 1 мільярд прослуховувань.

Близько тижня тому колумбійка опублікувала тізер до пісні, який тривав одну хвилину. Тоді Шакіра продемонструвала запальні кадри у формі збірної Бразилії на головному стадіоні країни "Маракані".

Як Шакіра робила хіти до ЧС?

Відзначимо, що колумбійка вже не раз писала пісні для чемпіонатів світу. Вперше її трек став символом Мундіалю у 2006 році, тоді вона записала пісню "Hips don't lie".

А найбільше Шакіра запам'яталась гімнм до Мундіалю 2010 року в ПАР. Трек "Waka Waka" розірвав чарти та став культовим для багатьох фанатів на роки вперед.

Цікаво, що під час запису того кліпу Шакіра познайомилась із іспанським футболістом Жераром Піке. Тоді футболіст пообіцяв їй запросити на побачення, якщо Іспанія виграє чемпіонат світу.

Зрештою захисник став переможцем турніру, тому виконав свою обіцянку. Пара прожила разом 12 років та народила синів Мілана та Сашу. Проте у 2022-му зірки оголосили про розрив шлюбу.

За чутками, причиною розставання стала зрада з боку Жерара. Окрім цього, у 2014 році Шакіра також написала трек "Dare (La La La)" для чемпіонату світу-2014 у Бразилії.

