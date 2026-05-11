Напередодні найбільшого мундіалю в історії футбольні чиновники зважилися на крок, який може серйозно вплинути на турнір. Частина футболістів тепер отримає більше шансів уникнути дискваліфікацій навіть після попереджень, пише Reuters.

Що саме змінила ФІФА?

ФІФА оновила систему анулювання жовтих карток у відбірковому циклі та на шляху до фінальної частини ЧС-2026. Це означає, що деякі гравці, які раніше ризикували пропустити стартові матчі через дисциплінарні санкції, тепер зможуть вийти на поле.

Серед тих, кого безпосередньо зачепили зміни, називають захисника збірної Аргентини Ніколаса Отаменді та лідера Еквадору Мойзеса Кайседо. Обидва уникнули потенційних обмежень завдяки новому підходу.

Чому це вже викликало суперечки?

Критики вважають, що ФІФА фактично пом’якшує покарання заради участі головних зірок, аби не втрачати видовищність турніру.

Прихильники рішення наполягають: оновлення робить систему справедливішою та зменшує ризик, що статусні матчі втратять ключових виконавців через формальності.

Чемпіонат світу-2026, який уперше прийматимуть одразу США, Канада та Мексика, і без того обіцяє стати революційним. До прикладу, Іран висунув низку вимог до країн-організаторок щодо своєї участі.