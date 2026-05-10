Іран пригрозив перетворити чемпіонат світу-2026 на політичний скандал, висунувши США, Канаді та Мексиці список із 10 умов. У Тегерані вимагають гарантій безпеки, поваги до символіки та безпроблемних віз навіть для гравців із військовим минулим, пише Goal.

Що вимагають іранці?

Президент іранської федерації Мехді Тадж озвучив 10 ключових умов для участі збірної у ЧС-2026. Серед головних – гарантії видачі віз усім футболістам, тренерам і персоналу без політичних обмежень, зокрема для тих, хто проходив службу в Корпусі вартових ісламської революції.

Також Іран наполягає на повазі до прапора, гімну та "культурних і релігійних переконань" команди, а ще – посиленій охороні в аеропортах, готелях і на маршрутах пересування збірної під час турніру. Причиною жорсткої позиції стало недавнє загострення після візових суперечок із Канадою та США.

ФІФА опинилася між футболом і геополітикою

Попри гучні вимоги Тегерана, президент FIFA Джанні Інфантіно поки не планує змінювати формат турніру чи переносити матчі Ірану. Команда має стартувати на ЧС-2026 у групі G, де її суперниками стануть Нова Зеландія, Бельгія та Єгипет.

Втім ситуація створює серйозний репутаційний виклик для FIFA, адже турнір, який просувають під гаслом "Football Unites the World", дедалі більше опиняється в центрі міжнародної політики. Якщо бодай частину вимог не виконають, навколо участі Ірану може вибухнути один із найбільших скандалів в історії чемпіонатів світу.

