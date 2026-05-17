Попри сильний сезон у складі ліонців, досвідчений півзахисник залишився поза фінальним списком Дідьє Дешама. Сам Толіссо зізнався, що зазвичай не любить говорити публічно настільки відверто, але цього разу приховати емоції було важко, пише Tribuna.com.

Дивіться також Із Мбаппе, але без іншої зірки Реала: Франція оголосила заявку на чемпіонат світу-2026

Що сказав Толіссо?

Після оголошення заявки Франції хавбек дав зрозуміти, що рішення тренера стало для нього серйозним ударом. Толіссо наголосив, що розчарований, адже провів якісний сезон і сподівався повернутися до лав "Ле Бльо", однак тепер змушений прийняти вибір штабу та працювати ще більше.

Звичайно, я розчарований, тому що доклав усіх зусиль, щоб досягти мети поїхати на чемпіонат світу, але це життя. Я покажу вам приклад: я працюватиму ще більше і ніколи не відмовлюся від своєї мети,

– написав Толіссо у своєму акаунті в соціальних мережах.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Чому Дешам залишив зірку Ліона поза списком?

Головний тренер збірної Франції пояснив, що непросте рішення не пов'язане з клубною пропискою футболіста чи його статусом у Ліоні.

За словами Дешама, конкуренція в центрі поля була надзвичайно високою, а остаточний вибір базувався на балансі команди та поточних кадрових потребах перед турніром, пише onefootball.

У цьому сезоні Толіссо провів за клуб 37 матчів у всіх турнірах, в яких забив 15 голів і віддав шість результативних передач.

Попри нинішнє розчарування, кар'єра Корентена Толіссо залишається видатною. У 2018 році він став чемпіоном світу у складі Франції, а з мюнхенською Баварією виграв Лігу чемпіонів у 2020-му, також здобув низку титулів Бундесліги.

Його досвід і універсальність давно зробили Толіссо одним із найуспішніших французьких хавбеків свого покоління.

Чого чекати від Франції на ЧС-2026?