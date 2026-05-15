Зазвичай тренери спочатку називають розширені списки гравців, після чого відсіюють до 26-ти. Втім ряд збірних вже оголосив фінальні заявки на ЧС-2026, повідомляє Foot Mercato.

Кого обрав Дідьє Дешам?

Із топ-команд першою остаточний список гравців представила збірна Франції. Наставник "Ле Бле" Дідьє Дешам мав великий вибір гравців, тож йому довелось проігнорувати чималу кількість топових футболістів.

До прикладу, в заявку на Мундіаль не потрапив центрхав Реала Едуардо Камавінга або ж нападник Аль-Насра Кінгслі Коман. Також через травму на турнір не поїхав гравець Ліверпуля Уго Екітіке.

Воротарі:

Майк Меньян (Мілан)

Бріс Самба (Ренн)

Робен Ріссер (Ланс)

Захисники:

Жюль Кунде (Барселона)

Мало Гюсто (Челсі)

Дайо Упамекано (Баварія)

Ібраїма Конате (Ліверпуль)

Вільям Саліба (Арсенал)

Люка Ернандес (ПСЖ)

Максанс Лакруа (Крістал Пелес)

Люка Дінь (Астон Вілла)

Тео Ернандес (Аль-Хіляль)

Півзахисники:

Нголо Канте (Фенербахче)

Орельєн Чуамені (Реал)

Адріен Рабьо (Мілан)

Воррен Заїр-Емері (ПСЖ)

Ману Коне (Рома)

Бредлі Барколя (ПСЖ)

Раян Шеркі (Манчестер Сіті)

Нападники:

Кіліан Мбаппе (Реал)

Усман Дембеле (ПСЖ)

Майкл Олісе (Баварія)

Маркус Тюрам (Інтер)

Дезіре Дуе (ПСЖ)

Жан-Філіпп Матета (Крістал Пелес)

Магнес Акліуш (Монако)



Як виглядає заявка збірної Франції на ЧС-2026 / фото Equipe de France

Крім того, втратив місце у збірній і Люка Шевальє, який у ПСЖ також програє конкуренцію. Що ж стосується несподіваних викликів, то варто відзначити залучення до ЧС гравців з Крістал Пелес – Максанса Лакруа та Жана-Філіппа Матета.

Камавінга завершує складний сезон, у якому мало грав через травми. Він ще дуже молодий. Мені доводиться робити вибір, формувати структуру складу. Але я уявляю, наскільки він сьогодні розчарований. Шевальє, який уже певний час був із нами, безумовно, теж розчарований. Але він не грає вже кілька місяців. Натомість Ріссер проводить дуже хороший сезон,

– пояснив свій вибір Дідьє Дешам в інтерв'ю RMC Sport.

Нагадаємо, що Франція може вийти у третій фінал Мундіалю поспіль. У 2018 році "Ле Бле" виграли трофей, а на минулому чемпіонаті світу в Катарі поступились у фіналі Аргентині в серії пенальті.

