Зазвичай тренери спочатку називають розширені списки гравців, після чого відсіюють до 26-ти. Втім ряд збірних вже оголосив фінальні заявки на ЧС-2026, повідомляє Foot Mercato.
Кого обрав Дідьє Дешам?
Із топ-команд першою остаточний список гравців представила збірна Франції. Наставник "Ле Бле" Дідьє Дешам мав великий вибір гравців, тож йому довелось проігнорувати чималу кількість топових футболістів.
До прикладу, в заявку на Мундіаль не потрапив центрхав Реала Едуардо Камавінга або ж нападник Аль-Насра Кінгслі Коман. Також через травму на турнір не поїхав гравець Ліверпуля Уго Екітіке.
Воротарі:
- Майк Меньян (Мілан)
- Бріс Самба (Ренн)
- Робен Ріссер (Ланс)
Захисники:
- Жюль Кунде (Барселона)
- Мало Гюсто (Челсі)
- Дайо Упамекано (Баварія)
- Ібраїма Конате (Ліверпуль)
- Вільям Саліба (Арсенал)
- Люка Ернандес (ПСЖ)
- Максанс Лакруа (Крістал Пелес)
- Люка Дінь (Астон Вілла)
- Тео Ернандес (Аль-Хіляль)
Півзахисники:
- Нголо Канте (Фенербахче)
- Орельєн Чуамені (Реал)
- Адріен Рабьо (Мілан)
- Воррен Заїр-Емері (ПСЖ)
- Ману Коне (Рома)
- Бредлі Барколя (ПСЖ)
- Раян Шеркі (Манчестер Сіті)
Нападники:
- Кіліан Мбаппе (Реал)
- Усман Дембеле (ПСЖ)
- Майкл Олісе (Баварія)
- Маркус Тюрам (Інтер)
- Дезіре Дуе (ПСЖ)
- Жан-Філіпп Матета (Крістал Пелес)
- Магнес Акліуш (Монако)
Як виглядає заявка збірної Франції на ЧС-2026 / фото Equipe de France
Крім того, втратив місце у збірній і Люка Шевальє, який у ПСЖ також програє конкуренцію. Що ж стосується несподіваних викликів, то варто відзначити залучення до ЧС гравців з Крістал Пелес – Максанса Лакруа та Жана-Філіппа Матета.
Камавінга завершує складний сезон, у якому мало грав через травми. Він ще дуже молодий. Мені доводиться робити вибір, формувати структуру складу. Але я уявляю, наскільки він сьогодні розчарований. Шевальє, який уже певний час був із нами, безумовно, теж розчарований. Але він не грає вже кілька місяців. Натомість Ріссер проводить дуже хороший сезон,
– пояснив свій вибір Дідьє Дешам в інтерв'ю RMC Sport.
Нагадаємо, що Франція може вийти у третій фінал Мундіалю поспіль. У 2018 році "Ле Бле" виграли трофей, а на минулому чемпіонаті світу в Катарі поступились у фіналі Аргентині в серії пенальті.
Чого чекати від Франції на ЧС-2026?
- "Ле Бле" без проблем кваліфікувались на Мундіаль-2026. У відборі французи посіли перше місце в групі із Україною, Ісландією та Азербайджаном.
- Для команди це буде 17-та участь на чемпіонатах світу. Франція вигравала турнір у 1998 та 2018 роках, а також здобувала по два комплекти срібних та бронзових нагород.
- Згідно з жеребкуванням ЧС-2026, "Ле Бле" потрапили до групи I. Опонентами підопічних Дешама стануть Сенегал (16 червня), Ірак (22 червня) та Норвегія (26 червня).