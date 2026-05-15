Зазвичай тренери спочатку називають розширені списки гравців, після чого відсіюють до 26-ти. Втім ряд збірних вже оголосив фінальні заявки на ЧС-2026, повідомляє Foot Mercato.

Кого обрав Дідьє Дешам?

Із топ-команд першою остаточний список гравців представила збірна Франції. Наставник "Ле Бле" Дідьє Дешам мав великий вибір гравців, тож йому довелось проігнорувати чималу кількість топових футболістів.

До прикладу, в заявку на Мундіаль не потрапив центрхав Реала Едуардо Камавінга або ж нападник Аль-Насра Кінгслі Коман. Також через травму на турнір не поїхав гравець Ліверпуля Уго Екітіке.

Воротарі:

  • Майк Меньян (Мілан)
  • Бріс Самба (Ренн)
  • Робен Ріссер (Ланс)

Захисники:

  • Жюль Кунде (Барселона)
  • Мало Гюсто (Челсі)
  • Дайо Упамекано (Баварія)
  • Ібраїма Конате (Ліверпуль)
  • Вільям Саліба (Арсенал)
  • Люка Ернандес (ПСЖ)
  • Максанс Лакруа (Крістал Пелес)
  • Люка Дінь (Астон Вілла)
  • Тео Ернандес (Аль-Хіляль)

Півзахисники:

  • Нголо Канте (Фенербахче)
  • Орельєн Чуамені (Реал)
  • Адріен Рабьо (Мілан)
  • Воррен Заїр-Емері (ПСЖ)
  • Ману Коне (Рома)
  • Бредлі Барколя (ПСЖ)
  • Раян Шеркі (Манчестер Сіті)

Нападники:

  • Кіліан Мбаппе (Реал)
  • Усман Дембеле (ПСЖ)
  • Майкл Олісе (Баварія)
  • Маркус Тюрам (Інтер)
  • Дезіре Дуе (ПСЖ)
  • Жан-Філіпп Матета (Крістал Пелес)
  • Магнес Акліуш (Монако)


Як виглядає заявка збірної Франції на ЧС-2026

Крім того, втратив місце у збірній і Люка Шевальє, який у ПСЖ також програє конкуренцію. Що ж стосується несподіваних викликів, то варто відзначити залучення до ЧС гравців з Крістал Пелес – Максанса Лакруа та Жана-Філіппа Матета.

Камавінга завершує складний сезон, у якому мало грав через травми. Він ще дуже молодий. Мені доводиться робити вибір, формувати структуру складу. Але я уявляю, наскільки він сьогодні розчарований. Шевальє, який уже певний час був із нами, безумовно, теж розчарований. Але він не грає вже кілька місяців. Натомість Ріссер проводить дуже хороший сезон,
– пояснив свій вибір Дідьє Дешам в інтерв'ю RMC Sport.

Нагадаємо, що Франція може вийти у третій фінал Мундіалю поспіль. У 2018 році "Ле Бле" виграли трофей, а на минулому чемпіонаті світу в Катарі поступились у фіналі Аргентині в серії пенальті.

Чого чекати від Франції на ЧС-2026?

  • "Ле Бле" без проблем кваліфікувались на Мундіаль-2026. У відборі французи посіли перше місце в групі із Україною, Ісландією та Азербайджаном.
  • Для команди це буде 17-та участь на чемпіонатах світу. Франція вигравала турнір у 1998 та 2018 роках, а також здобувала по два комплекти срібних та бронзових нагород.
  • Згідно з жеребкуванням ЧС-2026, "Ле Бле" потрапили до групи I. Опонентами підопічних Дешама стануть Сенегал (16 червня), Ірак (22 червня) та Норвегія (26 червня).