Серед головних фаворитів турніру називають збірну Франції. Дідьє Дешам має у своєму розташування елітний підбір футболістів, здатних повернути собі Кубок світу, повідомляє 24 Канал.

Як Франція виходила у фінали чемпіонату світу?

Крім того, Франція може увійти в елітний клуб збірних, які встановлювали гегемонію на чемпіонаті світу. "Ле Бле" мають змогу вийти у третій поспіль фінал Мундіалю.

Серія французів розпочалась у 2018 році, коли підопічні Дідьє Дешама відносно впевнено здобули трофей. На своєму шляху французи пройшли Данію, Аргентину, Уругвай та Бельгію.

Зрештою у вирішальному матчі французи переграли Хорватію з результативним рахунком 4:2. У свої ворота забив Манджукич, після чого точні удари оформили Грізманн, Погба та Мбаппе.

А вже за чотири роки Дешам знову довів французів до фіналу. Цього разу шлях "Ле Бле" був дещо простішим, адже з топзбірних була пройдена лише Англія у чвертьфіналі.

Зрештою захистити трофей Франції завадила Аргентина з Ліонелем Мессі. Навіть хет-трик Мбаппе не схилив шальки терезів на бій "Ле Бле". Після рахунку 3:3 "альбіселесте" взяли гору в серії пенальті.

У нас чудова збірна, ми виходили у два останні фінали. Те, що має наша країна, це дуже сильно. З останніх семи чемпіонатів світу ми дійшли до чотирьох фіналів. Це справді неймовірно. Я дуже оптимістично налаштований,

– оцінив шанс Франції Тьєррі Анрі в інтерв'ю Marca.

Чого досягли німці у 80-ті?

Тепер же французи можуть стати третьою збірною в історії, яка тричі поспіль виходила у фінал. Першою таке досягнення підкорила Німеччина, яка була гегемоном Мундіалів у 80-ті.

Три фінали Німеччини поспіль:

ЧС-1982 . Італія – Німеччина 3:1

. Італія – Німеччина ЧС-1986 . Аргентина – Німеччина 3:2

. Аргентина – Німеччина ЧС-1990. Німеччина – Аргентина 1:0

Спочатку команда Юппа Дерваля поступилась Італії у фіналі 1982 року. Згодом німці очолив легендарний Франц Бекенбауер, але і йому до трофею не вистачило одного кроку.

У 1986 році Бундестім поступився у фіналі Аргентині з неймовірним Дієго Марадоною. Зрештою команда Бекенбауера не опустила руки і вже у 1990-му взяла реванш у "альбіселесте". Єдиний гол у фіналі з пенальті забив Андреас Бреме.

Як Бразилія запалювала у 90-ті?

А після цієї серії німців наступила "золота епоха" збірної Бразилії. Навіть за часів Пеле "селесао" не вдавалось виходити у три фінали ЧС поспіль, а тут бразильцям підкорилось це досягнення ще й під керівництвом трьох різних тренерів.

Три фінали Бразилії поспіль:

ЧС-1994 . Бразилія – Італія 0:0 (пен. – 3:2)

. Бразилія – Італія ЧС-1998 . Франція – Бразилія 3:0

. Франція – Бразилія ЧС-2002. Бразилія – Німеччина 2:0

у 1994 році південноамериканці тріумфували на полях США в серії пенальті проти Італії. Той фінал в першу чергу запам'ятався провальним ударом Роберто Баджо з позначки.

Через чотири роки бразильців до фіналу довів легендарний Маріо Загалло, який ставав чемпіоном світу як гравець (1958, 1962) та тренер (1970). Втім оформити подвійний страйк йому не вдалось, адже у вирішальній грі турніру Франція розбила "селесао" з рахунком 3:0.

Зрештою повернути Кубок світу до своєї країни Бразилії вдалось у 2002-му. Команда тріумфувала у фіналі проти Німеччини (2:0), а героєм турніру ста феноменальний "Зубастик" Роналдо. Той тріумф досі залишається для збірної останнім на чемпіонатах світу.

Що чекає на збірну Франції на ЧС-2026?