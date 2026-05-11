Проте представники України заявляли про себе на ЧС ще задовго до 2006 року. На жаль, у складі інших збірних. Одним з таких футболістів став нападник Олег Саленко, повідомляє 24 Канал.

Як Саленко зіграв за Україну?

Футболіст народився у Санкт-Петербурзі та розпочав кар'єру у місцевому Зеніті. Проте вийти на топ-рівень Саленку дозволив трансфер в Динамо у 1989 році.

На момент розвалу СРСР Олег перебував саме в київському клубі, тож очікувано отримав українське громадянство. У 1992 році наша збірна провела свій перший в історії матч.

Спаринг проти Угорщини був програний з рахунком 1:3, а Олег в ньому відіграв 60 хвилин. Очікувалось, що Саленко стане лідером України у 90-ті роки. Але та гра в Ужгороді так і залишилась єдиною в кар'єрі гравця за "синьо-жовтих".

Причиною цьому стали амбіції гравця разом із невизначеністю в нашій федерації після розвалу Союзу. У 1993-му Саленко прийняв два важливих для своєї кар'єри рішення.

Чому Саленко взяв громадянство Росії?

По-перше, футболіст відправився підкорювати Іспанію, підписавши контракт із Логроньєсом. А також Олег підтримав пропозицію з боку Російського футбольного союху та змінив громадянство.

По-перше, росіяни скористались тим, що Саленко народився у Санкт-Петербурзі. По-друге, їх збірна брала участь у відборі на МУндіаль-1994, тоді як Україну ФІФА так і не допустила до змагання.

Можна сказати, що цей "трансфер" зіграв на руку Олегу, хоч і у короткостроковій перспективі. У листопаді 1993-го він вперше зіграв за Росію, а вже за півроку поїхав з командою на чемпіонат світу у США.



Саленко зіграв за Росію на ЧС-1994 / фото The Athletic

І саме там і настав зірковий час футболіста! Загалом збірна Росії мало чим вразила на тому турнірі та без шансів програла у перших двох зустрічах групи – 0:2 від Бразилії та 1:3 від Швеції.

Як Саленко встановив рекорд ЧС?

У ворота шведів Саленко і забив свій перший м'яч за Росію. А в останньому турі його команда познущалась зі збірної Камеруну, забившив у ворота "левів" аж шість м'ячів (6:1).

І героєм тієї зустрічі став саме Олег, оформивши пента-трик та асист. Таким чином, Саленко став першим футболістом, якому вдалось відзначитись аж п'ятьма голами в матчі чемпіонату світу.

У тому матчі я зіграв яскраво, забивав м'ячі. Тоді формат Кубка світу був інший. Зігравши з Камеруном, нам довелося чекати результатів інших матчів, щоб дізнатися, чи вийшли ми до 1/8 фіналу. Коли ті ігри завершилися, були двоякі почуття. Шкода, що збірна не пройшла далі, Ми тоді набрали гарну форму,

– зізнавався Саленко в інтерв'ю сайту Динамо.

Це досягнення так і залишається унікальним до сьогоднішнього дня. Шість голів на ЧС-1994 дозволили футболісту розділити звання найкращого бомбардира турніру із Хрісто Стоїчковим.



Олег Саленко отримав Золоту бутсу ЧС-1994 / фото ФК Динамо

Що було після Мундіалю?

Здавалось, що цей матч дасть потовх кар'єрі Саленка як в клубі, так і у збірній. Проте реальність видалась менш яскравою, оскільки матч проти Камеруна став останнім для Олега за Росію. Той розгром камерунців так і не допоміг команді потрапити в плей-оф.

Згодом футболіст пережив кілька травм, які позначились на його результативності. В збірній же відбулась зміна тренера, через що Саленка перестали бачити частиною команди Росії.

Нападник перебрався у Валенсію, де не зміг закріпитися. Потім були короткі періоди в Рейнджерс, Істанбулспорі та Кордобі. Кар'єру гравця Саленко завершив у 2001-му в складі польської Погоні.

На той момент Саленку було лише 32 роки. Олег вирішив не пов'язувати своэ житя з Росією та повернувся у Київ, де і оселився. Кар'єру тренера нападник так і не зміг побудувати.

Де зараз Олег Саленко?

Проте Олег не відійшов від футболу. Саленко долучався до різноманітних матчів ветеранів, брав участь у тренуваннях дітей та займався бізнесом.

Також він часто виступав експертом на телебаченні, де він навіть потрапляв у комічні історії. На фоні його кількох історії у ЗМІ почались ширитись чутки про проблеми Саленка із алкоголем.

Що ж стосується зв'язків з Росією, то футболіст вирішив остаточно їх розірвати у 2014 році після початку війни проти України. Олег публічно засудив дії країни-терористки та став на бік України.



Як зараз виглядає Олег Саленко / фото dynamo.kiev.ua

Наразі Саленко продовжує проживати у Києві, давати інтерв'ю в якості експерта та тренувати дітей. Ба більше, син ексфутболіста Роман нині будує свій шлях у дорослому футболі.

Саленко-молодший вже дебютував за Динамо, а поточний сезон проводить в оренді у складі Зорі. На рахунку вінгера по одному голу та асисту в 17-ти матчах за луганців згідно з даними Transfermarkt.

