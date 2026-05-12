Завдяки реформі ФІФА участь у Мундіалі братимуть 48 збірних. Новий чемпіон світу визначиться у фіналі, який пройде 19 липня у Нью-Йорку на "МетЛайф Стедіум", повідомляє 24 Канал.

Яка збірна є найменш фартовою?

За всю історію чемпіонатів світу з футболу лише вісім збірних ставали володарями Кубка. Ще п"ять збірних доходили до фіналу турніру, але так і не ставали чемпіонами світу.

Найбільшими невдахами в цьому плані можна назвати збірну Нідерландів. "Помаранчеві" аж тричі билися у вирішальному матчі Мундіалів, але так жодного разу і не підняли Кубок світу над головою:

ЧС-1974 . Німеччина – Нідерланди 2:1

. Німеччина – Нідерланди ЧС-1978 . Аргентина – Нідерланди 3:1

. Аргентина – Нідерланди ЧС-2010. Іспанія – Нідерланди 1:0

Хто має найбільше фіналів чемпіонату світу?

Що ж стосується команди, яка найчастіше виходила у фінали, то тут пальма першості належить Німеччині. Бундестім лише двічі пропускала Мундіаль, але було це у далеких 1930 та 1950 роках.

При цьому команді вдалось аж 8 разів виходити у вирішальний матчі Мундіалю. Почалось все з тріумфу на турнірі 1954 року, після чого німці оформили по чотири перемоги та поразки у фіналах ЧС.

Всі фінали чемпіонату світу за участі Німеччини:

ЧС-1954 . Німеччина – Угорщина 3:2

. Німеччина – Угорщина ЧС-1966 . Англія – Німеччина 4:2

. Англія – Німеччина ЧС-1974 . Німеччина – Нідерланди 2:1

. Німеччина – Нідерланди ЧС-1982 . Італія – Німеччина 3:1

. Італія – Німеччина ЧС-1986 . Аргентина – Німеччина 3:2

. Аргентина – Німеччина ЧС-1990 . Німеччина – Аргентина 1:0

. Німеччина – Аргентина ЧС-2002 . Бразилія – Німеччина 2:0

. Бразилія – Німеччина ЧС-2014. Німеччина – Аргентина 1:0

Особливо яскравим для німців вийшов період в кінці 80-х, коли Бундестім доходив до фіналу Мундіалю аж тричі. Проте виграти вдалось лише у третьому з них, завдяки пізньому голу Бреме аргентинцям з пенальті.

Рейтинг фіналістів чемпіонату світу:

МІСЦЕ КОМАНДА К-ТЬ ФІНАЛІВ ПЕРЕМОГИ ПОРАЗКИ 1 Німеччина 8 1954, 1974, 1990, 2014 1966, 1982. 1986, 2002 2 Бразилія 6 1958, 1962. 1970, 1994, 2002 1998 3 Італія 6 1934, 1938, 1982, 2006 1970, 1994 4 Аргентина 6 1978, 1986, 2022 1930, 1990, 2014 5 Франція 4 1998, 2018 2006, 2022 6 Нідерланди 3 – 1974, 1978, 2010 7 Угорщина 2 – 1938, 1954 8 Чежословаччина 2 – 1934, 1962 9 Уругвай 1 1930 – 10 Англія 1 1966 – 11 Іспанія 1 2010 – 12 Швеція 1 – 1958 13 Хорватія 1 – 2018

Скільки фіналів у Бразилії?

Друге місце за кількістю фіналів на ЧС ділять Бразилія, Італія та Аргентина (по 6). Деякі підбірки "малюють" бразильцям ще й сьомий фінал у 1950 році. Проте той матч з Уругваєм, який "селесао" програли 1:2, не був фіналом ЧС.

На тому турнірі чемпіон визначався у фінальній групі з чотирьох команд, де всі грали один проти одного по круговій системі. Матч між Бразилією та Уругваєм просто припав на останній тур. тоді як інші дві команди (Іспанія та Швеція) вже втратили шанси на Кубок.

До речі, саме тому Уругвай має доволі нелогічну статистику – два Кубки світу, але лише один фінал. Що ж стосується бразильців, то їх статистика справді приголомшлива.

З шести фіналів чемпіонату світу південноамериканці виграли п'ять разів, завдяки чому залишаються найтитулованішою командою в історії. Лише у 1998 році "селесао" не змогли здобути успіх у фіналі, програвши Франції (0:3).

До слова, той період був також періодом гегемонії Бразилії, як у випадку з німцями у 80-ті. Бразилія мала у своєму активі три фінали ЧС поспіль. У 1994-му "селесао" переграли Італію по пенальті, а у 2002-му здолали у фіналі німців завдяки дублю Роналдо (2:0).

Чого чекати на чемпіонаті світу-2026?