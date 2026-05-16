США фактично переходять у нову фазу безпекової політики, де загроза дронів стає одним із ключових викликів для держави. ФБР разом із Пентагоном та Міністерством внутрішньої безпеки запускають масштабну систему протидії, яка охопить не лише великі події, а й критичну інфраструктуру країни, пише Bloomberg.

Як ФБР посилює підготовку по всій країні?

За даними DroneLife, ФБР уже розширило спеціалізовані навчальні програми для десятків офіцерів штатів і місцевої поліції, готуючи їх до нейтралізації безпілотних загроз перед ЧС-2026.

Паралельно федеральні структури формують постійну міжвідомчу архітектуру захисту від малих БпЛА.

Ключова мета – створити єдину систему раннього виявлення, відстеження та знешкодження дронів у великих містах, поблизу стадіонів, аеропортів і державних об’єктів.

Чемпіонат світу став каталізатором

США вже виділили щонайменше 115 мільйонів доларів на технології боротьби з дронами для захисту арен ЧС-2026 та інших масштабних заходів. Окремі штати-організатори також отримали сотні мільйонів на закупівлю відповідних систем.

Очікується, що турнір стане найбільшим випробуванням нової американської системи безпеки, адже влада побоюється як терористичних сценаріїв, так і хаотичних інцидентів із цивільними дронами.

Український досвід став сигналом для США

Після атак іранських дронів на американські об'єкти на Близькому Сході США почали активніше вивчати й застосовувати бойовий досвід України у сфері протидії БпЛА.

Reuters раніше повідомляв, що американські військові вже інтегрували українські технології Sky Map на базі в Саудівській Аравії, визнавши прогалини у власній обороні.

Саме війна в Україні показала, наскільки дешеві масові дрони можуть змінювати правила безпеки, і тепер США намагаються не допустити подібних вразливостей уже на власній території.