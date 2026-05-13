Проблеми з документами вибухнули в один із найважливіших моментів для іракського футболу, який лише повернувся на мундіаль після 40-річної паузи. Ситуацію вже називають політичним ударом по команді, яка готується до історичного виступу, пише Joe.

Чому виступ Іраку на мундіалі під загрозою?

США відмовили у візах п'ятьом футболістам збірної Іраку на тлі посилення імміграційної політики. Одним із найгучніших імен у списку став нападник Алі Аль-Хамаді, який виступає за англійський Лутон.

Член Іракської футбольної федерації Галеб аль-Замелі розповів агентству Shafaq News, що візи не отримали також Ібрагім Байєш, Моханад Алі, Заїд Тахсін та Хайдер Абдулкарім.

Раніше повідомляли про серйозні логістичні та візові труднощі навколо іракської команди ще під час кваліфікаційного етапу, коли Федерація футболу Іраку зверталася до ФІФА через ризик зриву підготовки.

Політика втрутилася у футбол

Після повернення Іраку на чемпіонат світу вперше з 1986 року команда мала стати однією з головних історій турніру, однак тепер увага змістилася з футболу на дипломатію. Відмова у в'їзді ключовим гравцям може серйозно вдарити по шансах збірної на конкурентний виступ.

ФІФА поки офіційно не коментувала ситуацію, але скандал уже викликав хвилю обговорень щодо того, наскільки країни-господарі можуть впливати на спортивний принцип.

