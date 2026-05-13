Проблеми з документами вибухнули в один із найважливіших моментів для іракського футболу, який лише повернувся на мундіаль після 40-річної паузи. Ситуацію вже називають політичним ударом по команді, яка готується до історичного виступу, пише Joe.
Дивіться також Такого ще не було: ФІФА хоче відмовитися від традиційної церемонії відкриття ЧС-2026
Чому виступ Іраку на мундіалі під загрозою?
США відмовили у візах п'ятьом футболістам збірної Іраку на тлі посилення імміграційної політики. Одним із найгучніших імен у списку став нападник Алі Аль-Хамаді, який виступає за англійський Лутон.
Член Іракської футбольної федерації Галеб аль-Замелі розповів агентству Shafaq News, що візи не отримали також Ібрагім Байєш, Моханад Алі, Заїд Тахсін та Хайдер Абдулкарім.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Раніше повідомляли про серйозні логістичні та візові труднощі навколо іракської команди ще під час кваліфікаційного етапу, коли Федерація футболу Іраку зверталася до ФІФА через ризик зриву підготовки.
Політика втрутилася у футбол
Після повернення Іраку на чемпіонат світу вперше з 1986 року команда мала стати однією з головних історій турніру, однак тепер увага змістилася з футболу на дипломатію. Відмова у в'їзді ключовим гравцям може серйозно вдарити по шансах збірної на конкурентний виступ.
ФІФА поки офіційно не коментувала ситуацію, але скандал уже викликав хвилю обговорень щодо того, наскільки країни-господарі можуть впливати на спортивний принцип.
В кого ще можуть виникнути проблеми?
- Багато розмов точаться навколо участі збірної Ірану на ЧС-2026. Тегеран висунув США, Канаді та Мексиці список із 10 умов.
- За інформацією Goal, іранці зажадали від країн-господарок гарантії видачі віз усім футболістам, тренерам і персоналу без політичних обмежень, зокрема для тих, хто проходив службу в Корпусі вартових ісламської революції.
- Про бажання замінити Іран на ЧС-2026 несподівано повідомила Росія.