Очікувано команда Ліонеля Скалоні буде серед фаворитів змагання. Напередодні турніру наставник визначився із заявкою Аргентини, повідомляє Seleccion Argentina.
Чи зіграє Мессі на турнірі?
Звісно ж, у списку гравців "альбіселесте" знайшлось місце для восьмиразового володаря Золотого м'яча Ліонеля Мессі. 38-річний нападник Інтер Маямі уник серйозної травми та зіграє на своєму останньому Мундіалі.
Для Мессі це буде шостий турнір в історії. За цим показником він разом з Кріштіану Роналду та Гільєрмо Очоа стануть рекордсменами. Також Ліонель має намір побити бомбардирський рекорд Мірослава Клозе.
Німець оформив аж 16 голів на чемпіонатах світу, тоді як у Мессі – поки 13. Окрім цього, в заявці опинився і основний воротар Еміліано Мартінес, який перед Мундіалем примудрився зламати палець.
Воротарі:
- Еміліано Мартінес (Астон Вілла)
- Херонімо Рульї (Марсель)
- Хуан Муссо (Атлетіко)
Захисники:
- Науель Моліна (Атлетіко)
- Леонардо Балерді (Марсель)
- Ніколас Отаменді (Бенфіка)
- Лісандро Мартінес (Манчестер Юнайтед)
- Факундо Медіна (Марсель)
- Крістіан Ромеро (Тоттенхем)
- Гонсало Монтьєль (Рівер Плейт)
- Ніколас Тальяфіко (Ліон)
Півзахисники:
- Леандро Паредес (Бока Хуніорс)
- Енцо Фернандес (Челсі)
- Езекьєль Паласіос (Баєр)
- Родріго Де Пауль (Інтер Маямі)
- Алексіс Макаллістер (Ліверпуль)
- Джованні Ло Чельсо (Бетіс)
- Тьяго Альмада (Атлетіко)
- Валентін Барко (Страсбург)
- Ніколас Гонсалес (Атлетіко)
Нападники:
- Ліонель Мессі (Інтер Маямі)
- Хуліан Альварес (Атлетіко)
- Лаутаро Мартінес (Інтер)
- Ніко Пас (Комо)
- Джуліано Сімеоне (Атлетіко)
- Хосе Мануель Лопес (Палмейрас)
Ліонель Скалоні обрав склад на чемпіонат світу-2026 / фото збірної Аргентини
Кого не взяв Скалоні?
Проте не обійшлось і без несподіваних рішень від Скалоні. Тренер залишив за бортом хавбека Астон Вілли Еміліано Буендія, а також вінгерів Джанлуку Престіанні, Франко Мастантуоно та Алехандро Гарначо.
Ймовірно, невиклик першого можна пояснити дискваліфікацією, яку Престіанні має відбути через расистські образи в бік Вінісіуса в матчі Ліги чемпіонів. Джанлука пропустив би перші дві гри Мундіалю в разі потрапляння у список.
Що ж стосується, Мастантуоно та Гарначо, то вони провели вкрай невдалі сезони за Реал та Челсі відповідно. крім цього, тренер проігнорував дует нападників з Роми Суле – Дибала.
Що чекає на Аргентину на чемпіонаті світу-2026?
- "Альбіселесте" відправляться на свій 19-ий Мундіаль в історії. Раніше Аргентина вже тричі ставала найкращою командою світу.
- У 1978 році південноамериканці здолали у фіналі домашнього турніру Нідерланди (3:1), а у 1986-му разом із неперевершеним Дієго Марадоною перестріляли у фіналі Німеччину (3:2).
- Саме Аргентина є чинним чемпіоном світу, оскільки у 2022-му підопічні Скалоні здобули трофей у фіналі проти французів в серії пенальті. Ще тричі "альбіселесте" програвали у вирішальному матчі (1930, 1990, 2014).
- Згідно з жеребкуванням ЧС-2026 Аргентина була відправлена в групу J. Там Мессі і компанія зіграють проти Алжиру (16 червня), Австрії (22 червня) та Йорданії (27 червня).