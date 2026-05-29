Очікувано команда Ліонеля Скалоні буде серед фаворитів змагання. Напередодні турніру наставник визначився із заявкою Аргентини, повідомляє Seleccion Argentina.

Чи зіграє Мессі на турнірі?

Звісно ж, у списку гравців "альбіселесте" знайшлось місце для восьмиразового володаря Золотого м'яча Ліонеля Мессі. 38-річний нападник Інтер Маямі уник серйозної травми та зіграє на своєму останньому Мундіалі.

Для Мессі це буде шостий турнір в історії. За цим показником він разом з Кріштіану Роналду та Гільєрмо Очоа стануть рекордсменами. Також Ліонель має намір побити бомбардирський рекорд Мірослава Клозе.

Німець оформив аж 16 голів на чемпіонатах світу, тоді як у Мессі – поки 13. Окрім цього, в заявці опинився і основний воротар Еміліано Мартінес, який перед Мундіалем примудрився зламати палець.

Воротарі:

Еміліано Мартінес (Астон Вілла)

Херонімо Рульї (Марсель)

Хуан Муссо (Атлетіко)

Захисники:

Науель Моліна (Атлетіко)

Леонардо Балерді (Марсель)

Ніколас Отаменді (Бенфіка)

Лісандро Мартінес (Манчестер Юнайтед)

Факундо Медіна (Марсель)

Крістіан Ромеро (Тоттенхем)

Гонсало Монтьєль (Рівер Плейт)

Ніколас Тальяфіко (Ліон)

Півзахисники:

Леандро Паредес (Бока Хуніорс)

Енцо Фернандес (Челсі)

Езекьєль Паласіос (Баєр)

Родріго Де Пауль (Інтер Маямі)

Алексіс Макаллістер (Ліверпуль)

Джованні Ло Чельсо (Бетіс)

Тьяго Альмада (Атлетіко)

Валентін Барко (Страсбург)

Ніколас Гонсалес (Атлетіко)

Нападники:

Ліонель Мессі (Інтер Маямі)

Хуліан Альварес (Атлетіко)

Лаутаро Мартінес (Інтер)

Ніко Пас (Комо)

Джуліано Сімеоне (Атлетіко)

Хосе Мануель Лопес (Палмейрас)



Ліонель Скалоні обрав склад на чемпіонат світу-2026 / фото збірної Аргентини

Кого не взяв Скалоні?

Проте не обійшлось і без несподіваних рішень від Скалоні. Тренер залишив за бортом хавбека Астон Вілли Еміліано Буендія, а також вінгерів Джанлуку Престіанні, Франко Мастантуоно та Алехандро Гарначо.

Ймовірно, невиклик першого можна пояснити дискваліфікацією, яку Престіанні має відбути через расистські образи в бік Вінісіуса в матчі Ліги чемпіонів. Джанлука пропустив би перші дві гри Мундіалю в разі потрапляння у список.

Що ж стосується, Мастантуоно та Гарначо, то вони провели вкрай невдалі сезони за Реал та Челсі відповідно. крім цього, тренер проігнорував дует нападників з Роми Суле – Дибала.

Що чекає на Аргентину на чемпіонаті світу-2026?