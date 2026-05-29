Очікувано команда Ліонеля Скалоні буде серед фаворитів змагання. Напередодні турніру наставник визначився із заявкою Аргентини, повідомляє Seleccion Argentina.

Чи зіграє Мессі на турнірі?

Звісно ж, у списку гравців "альбіселесте" знайшлось місце для восьмиразового володаря Золотого м'яча Ліонеля Мессі. 38-річний нападник Інтер Маямі уник серйозної травми та зіграє на своєму останньому Мундіалі.

Для Мессі це буде шостий турнір в історії. За цим показником він разом з Кріштіану Роналду та Гільєрмо Очоа стануть рекордсменами. Також Ліонель має намір побити бомбардирський рекорд Мірослава Клозе.

Німець оформив аж 16 голів на чемпіонатах світу, тоді як у Мессі – поки 13. Окрім цього, в заявці опинився і основний воротар Еміліано Мартінес, який перед Мундіалем примудрився зламати палець.

Воротарі:

  • Еміліано Мартінес (Астон Вілла)
  • Херонімо Рульї (Марсель)
  • Хуан Муссо (Атлетіко)

Захисники:

  • Науель Моліна (Атлетіко)
  • Леонардо Балерді (Марсель)
  • Ніколас Отаменді (Бенфіка)
  • Лісандро Мартінес (Манчестер Юнайтед)
  • Факундо Медіна (Марсель)
  • Крістіан Ромеро (Тоттенхем)
  • Гонсало Монтьєль (Рівер Плейт)
  • Ніколас Тальяфіко (Ліон)

Півзахисники:

  • Леандро Паредес (Бока Хуніорс)
  • Енцо Фернандес (Челсі)
  • Езекьєль Паласіос (Баєр)
  • Родріго Де Пауль (Інтер Маямі)
  • Алексіс Макаллістер (Ліверпуль)
  • Джованні Ло Чельсо (Бетіс)
  • Тьяго Альмада (Атлетіко)
  • Валентін Барко (Страсбург)
  • Ніколас Гонсалес (Атлетіко)

Нападники:

  • Ліонель Мессі (Інтер Маямі)
  • Хуліан Альварес (Атлетіко)
  • Лаутаро Мартінес (Інтер)
  • Ніко Пас (Комо)
  • Джуліано Сімеоне (Атлетіко)
  • Хосе Мануель Лопес (Палмейрас)


Ліонель Скалоні обрав склад на чемпіонат світу-2026 / фото збірної Аргентини

Кого не взяв Скалоні?

Проте не обійшлось і без несподіваних рішень від Скалоні. Тренер залишив за бортом хавбека Астон Вілли Еміліано Буендія, а також вінгерів Джанлуку Престіанні, Франко Мастантуоно та Алехандро Гарначо.

Ймовірно, невиклик першого можна пояснити дискваліфікацією, яку Престіанні має відбути через расистські образи в бік Вінісіуса в матчі Ліги чемпіонів. Джанлука пропустив би перші дві гри Мундіалю в разі потрапляння у список.

Що ж стосується, Мастантуоно та Гарначо, то вони провели вкрай невдалі сезони за Реал та Челсі відповідно. крім цього, тренер проігнорував дует нападників з Роми Суле – Дибала.

Що чекає на Аргентину на чемпіонаті світу-2026?

  • "Альбіселесте" відправляться на свій 19-ий Мундіаль в історії. Раніше Аргентина вже тричі ставала найкращою командою світу.
  • У 1978 році південноамериканці здолали у фіналі домашнього турніру Нідерланди (3:1), а у 1986-му разом із неперевершеним Дієго Марадоною перестріляли у фіналі Німеччину (3:2).
  • Саме Аргентина є чинним чемпіоном світу, оскільки у 2022-му підопічні Скалоні здобули трофей у фіналі проти французів в серії пенальті. Ще тричі "альбіселесте" програвали у вирішальному матчі (1930, 1990, 2014).
  • Згідно з жеребкуванням ЧС-2026 Аргентина була відправлена в групу J. Там Мессі і компанія зіграють проти Алжиру (16 червня), Австрії (22 червня) та Йорданії (27 червня).