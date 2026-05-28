Заради домашнього чемпіонату світу США запросили тренером відомого спеціаліста Маурісіо Почеттіно. Аргентинець же визначився із заявкою на турнір, повідомляє USMNT.

Хто зіграє за США на ЧС-2026?

Тренер зібрав майже всіх можливих зіркових американських футболістів. До заявки потрапили Крістіан Пулішич з Мілана, Фоларін Балогун з Маонако, Вестон Маккенні з Ювентуса та інші.

Також у списку Почеттіно знайшлось місце і для сина легендарного Джорджа Веа, який вигравав Золотий м'яч у 1995-му, а також був президентом Ліберії. Його нащадок Тімоті обрав грати за США та нині виступає у Марселі.

Воротарі:

Метт Тернер (Нью-Інґленд Революшн)

Кріс Брейді (Чикаго Файр)

Метт Фріз (Нью-Йорк Сіті)

Захисники:

Сержіньо Дест (ПСВ)

Алекс Фрімен (Вільярреал)

Кріс Річардс (Крістал Пелес)

Джозеф Скаллі (Борусія М)

Тім Рім (Шарлотт)

Майлз Робінсон (Цинциннаті)

Остон Трасті (Селтік)

Марк Маккензі (Тулуза)

Ентоні Робінсон (Фулхем

Півзахисники:

Брендан Ааронсон (Лідс)

Тайлер Адамс (Борнмут)

Вестон Маккенні (Ювентус)

Максіміліан Арфстен (Коламбус Крю)

Крістіан Рольдан (Сіетл Саундерс)

Себастьян Бергольтер (Ванкувер Вайткепс)

Малік Тілльман (Баєр)

Алекс Сендехас (Америка)

Джованні Рейна (Борусія М)

Тімоті Веа (Марсель)

Нападники:

Фоларін Балогун (Монако)

Крістіан Пулішич (Мілан)

Рікардо Пепі (ПСВ)

Гейджі Райт (Ковентрі)



Кого обрав Почеттіно на чемпіонат світу-2026 / фото з інстаграму збірної США

Чому Почеттіно відсіяв відомих гравців?

Зрештою Почеттіно зумів здивувати невикликом кількох відомих гравців. Поза заявкою опинились ексворотар Манчестер Сіті Зак Штеффен, хавбек Атлетіко Йонні Кардосо, а також одноклубник Романа Яремчука по Ліону Таннер Тессманн.

Проте найбільш несподіваним було непотрапляння у склад півзахисника Аталанти Юнуса Муси. 23-річний футболіст був лідером збірної США на чемпіонаті світу-2022, а також тричі вигравав з командою Лігу націй КОНКАКАФ.

Однак в плани Почеттіно футболіст явно не входить. Тренер не викликає Мусу з березня 2025 року, при цьому жодних пояснень своєму рішенню не надає. За свою кар'єру Юнус відіграв за американську збірну 47 матчів, оформивши один гол.

Чого чекати від збірної США на Мундіалі?