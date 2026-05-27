У них мають опинитися 26 футболістів, серед яких – троє кіперів. Зрешою за тиждень до дедлайна свою заявку оголосила збірна Панами, повідомляє FEPAFUT.

Чи гратиме Герреро на Мундіалі?

Ця збірна з Центральної Америки не має особливо відомих гравців у складі. Проте інтерес любителів українського футболу все ж був прикутий до неї.

До заявки панамців міг потрапити форвард Динамо Едуардо Герреро. Гравець не є основним у київському клубі, проте цього сезону встиг забити 9 голів у 32-х зустрічах.

Тим не менше, Едуардо не потрапив у заявку панамців. Наставник команди Томас Крістіансен віддав перевагу Ісмаелю Діасу (Леон), Хосе Фахардо (Універсідад Католика Кіто), Сесіліо Вотерману (Універсідад Консепсьон) та Томасу Родрігесу.

Що втратило Динамо?

Варто відзначити, що Герреро нечасто викликався у збірну Панами раніше. Вперше нападник зіграв за команду у 2017-му, але після цього аж три роки не грав за "канальщиків".

Ба більше, востаннє Едуардо їздив в розташування збірної аж рік тому, у червні 2025-го. Загалом на рахунку 26-річного форварда три голи у 22-х зустрічах за Панаму.

Таким чином, УПЛ втратила останній шанс мати хоча б одного представника на чемпіонаті світу. Раніше очікувалось, що у список гравців збірної Тунісу потрапить Алаа Грам, проте тренер Сабрі Лямуші проігнорував захисника Шахтаря.

Нагадаємо, що Динамо могло отримати непогану компенсацію за участь Герреро на ЧС-2026. ФІФА виплачує кожному клубу за його гравця від 9 тисяч доларів за кожен день перебування на турнірі.

Чого чекати від Панами на ЧС-2026?