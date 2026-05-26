Кожна збірна може включити до списку 26 футболістів, з яких троє – воротарі. За тиждень до дедлайну свою заявку оприлюднила збірна Колумбії, повідомляє FCF.

Кого не викликав тренер Колумбії?

Ще в середині травня наставник команди Нестор Лоренцо назвав розширену заявку за 55-ти футболістів. Зрештою вибором фінального списку тренер зміг здивувати та навіть потішити.

Лоренцо відсіяв зі складу двох гравців з російського Зеніта. Вілмар Барріос та Джон Дуран не зіграють на Мундіалі, проте у заявку потрапив нападник Краснодара Джон Кордоба.

Крім того, в остаточний список Лоренцо не потрапив відомий вінгер Хуан Квадрадо. Ексгравець Ювентуса та Челсі нині виступає у Пізі, а за збірну встиг награти 116 матчів.

Воротарі:

  • Каміло Варгас (Атлас)
  • Давід Оспіна (Атлетіко Насьональ)
  • Альваро Монтеро (Велес)

Захисники:

  • Даніель Муньйос (Крістал Пелес)
  • Вільєр Дітта (Крус Асуль)
  • Джон Лукумі (Болонья)
  • Єррі Міна (Кальярі)
  • Сантьяго Аріас (Індепендьєнте)
  • Дейвер Мачадо (Нант)
  • Давінсон Санчес (Галатасарай)
  • Хоан Мохіка (Мальорка)

Півзахисники:

  • Джефферсон Лерма (Крістал Пелес)
  • Кевін Кастаньйо (Рівер Плейт)
  • Хуан Каміло Портілья (Атлетіко Паранаенсе)
  • Хамінтон Кампа (Росаріо Сентраль)
  • Хуан Кінтеро (Рівер Плейт)
  • Річард Ріос (Бенфіка)
  • Хамес Родрігес (Міннесота)
  • Густаво Пуерта (Расінг Сантадер)
  • Джон Арьяс (Палмейрас)
  • Хорхе Карраскаль (Фламенго)

Нападники:

  • Луїс Діас (Баварія)
  • Кучо Ернандес (Бетіс)
  • Луїс Суарес (Спортинг)
  • Джон Кордоба (Краснодар)
  • Андрес Гомес (Васку да Гама)


Кого викликали у збірну Колумбії на ЧС-2026 / фото FCF

Виділимо також потрапляння у заявку відомого фанатам УПЛ Хорхе Карраскаля. У 2017 – 2019 роках колумбієць був лідером Карпат, але зганьбився переїздом до Росії у 2022 році. Там хавбек виступав протягом трьох сезонів за московські ЦСКА та Динамо.

Проте без досвідчених гравців на ЧС-2026 Колумбія не залишиться. На турнір поїде головний гвардієць команди Давід Оспіна. На рахунку 37-річного ексворотаря Арсеналу аж 129 ігор за "кавових".

Чим відомий Хамес Родрігес?

Також в заявці опинився і зірковий півзахисник Хамес Родрігес, який нині виступає за Міннесоту. 34-річний гравець пограв за Порту, Монако, Реал та Баварію, але найбільше запам'ятався у збірній на ЧС-2014.

Тоді Хамес забив аж шість голів, ставши топ-бомбардиром турніру. А його суперудар у грі з Уругваєм у підсумку був визнаний найкращим голом того року, за що хавбек отримав Премію Пушкаша.

Зрештою на ЧС-2026 Родрігес зможе стати найкращим бомбардиром в історії збірної Колумбії. Хавбек має у своєму активі 31 гол у 124-х матчах, тоді як у рекордсмена Радамеля Фалькао 36 точних ударів.

Чого чекати від Колумбії на ЧС-2026?

  • "Кавові" не є частими гостями на Мундіалях. Колумбія відіграла лише на шести турнірах, причому п'ять з них – після 1990 року.\
  • Найкращим результатом південноамериканців був чвертьфінал у 2014 році. На цей Мундіаль Колумбія відібралась завдяки третьому місцю у відбірковій таблиці зони КОНМЕБОЛ.
  • Згідно з жеребкуванням ЧС-2026, підопічні Лоренцо потрапили до групи К. Колумбія зіграє проти Узбекистану (18 червня), ДР Конго (24 червня) та Португалії (28 червня).