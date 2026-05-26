Кожна збірна може включити до списку 26 футболістів, з яких троє – воротарі. За тиждень до дедлайну свою заявку оприлюднила збірна Колумбії, повідомляє FCF.
Кого не викликав тренер Колумбії?
Ще в середині травня наставник команди Нестор Лоренцо назвав розширену заявку за 55-ти футболістів. Зрештою вибором фінального списку тренер зміг здивувати та навіть потішити.
Лоренцо відсіяв зі складу двох гравців з російського Зеніта. Вілмар Барріос та Джон Дуран не зіграють на Мундіалі, проте у заявку потрапив нападник Краснодара Джон Кордоба.
Крім того, в остаточний список Лоренцо не потрапив відомий вінгер Хуан Квадрадо. Ексгравець Ювентуса та Челсі нині виступає у Пізі, а за збірну встиг награти 116 матчів.
Воротарі:
- Каміло Варгас (Атлас)
- Давід Оспіна (Атлетіко Насьональ)
- Альваро Монтеро (Велес)
Захисники:
- Даніель Муньйос (Крістал Пелес)
- Вільєр Дітта (Крус Асуль)
- Джон Лукумі (Болонья)
- Єррі Міна (Кальярі)
- Сантьяго Аріас (Індепендьєнте)
- Дейвер Мачадо (Нант)
- Давінсон Санчес (Галатасарай)
- Хоан Мохіка (Мальорка)
Півзахисники:
- Джефферсон Лерма (Крістал Пелес)
- Кевін Кастаньйо (Рівер Плейт)
- Хуан Каміло Портілья (Атлетіко Паранаенсе)
- Хамінтон Кампа (Росаріо Сентраль)
- Хуан Кінтеро (Рівер Плейт)
- Річард Ріос (Бенфіка)
- Хамес Родрігес (Міннесота)
- Густаво Пуерта (Расінг Сантадер)
- Джон Арьяс (Палмейрас)
- Хорхе Карраскаль (Фламенго)
Нападники:
- Луїс Діас (Баварія)
- Кучо Ернандес (Бетіс)
- Луїс Суарес (Спортинг)
- Джон Кордоба (Краснодар)
- Андрес Гомес (Васку да Гама)
Кого викликали у збірну Колумбії на ЧС-2026 / фото FCF
Виділимо також потрапляння у заявку відомого фанатам УПЛ Хорхе Карраскаля. У 2017 – 2019 роках колумбієць був лідером Карпат, але зганьбився переїздом до Росії у 2022 році. Там хавбек виступав протягом трьох сезонів за московські ЦСКА та Динамо.
Проте без досвідчених гравців на ЧС-2026 Колумбія не залишиться. На турнір поїде головний гвардієць команди Давід Оспіна. На рахунку 37-річного ексворотаря Арсеналу аж 129 ігор за "кавових".
Чим відомий Хамес Родрігес?
Також в заявці опинився і зірковий півзахисник Хамес Родрігес, який нині виступає за Міннесоту. 34-річний гравець пограв за Порту, Монако, Реал та Баварію, але найбільше запам'ятався у збірній на ЧС-2014.
Тоді Хамес забив аж шість голів, ставши топ-бомбардиром турніру. А його суперудар у грі з Уругваєм у підсумку був визнаний найкращим голом того року, за що хавбек отримав Премію Пушкаша.
Зрештою на ЧС-2026 Родрігес зможе стати найкращим бомбардиром в історії збірної Колумбії. Хавбек має у своєму активі 31 гол у 124-х матчах, тоді як у рекордсмена Радамеля Фалькао 36 точних ударів.
Чого чекати від Колумбії на ЧС-2026?
- "Кавові" не є частими гостями на Мундіалях. Колумбія відіграла лише на шести турнірах, причому п'ять з них – після 1990 року.\
- Найкращим результатом південноамериканців був чвертьфінал у 2014 році. На цей Мундіаль Колумбія відібралась завдяки третьому місцю у відбірковій таблиці зони КОНМЕБОЛ.
- Згідно з жеребкуванням ЧС-2026, підопічні Лоренцо потрапили до групи К. Колумбія зіграє проти Узбекистану (18 червня), ДР Конго (24 червня) та Португалії (28 червня).