Кожна збірна може включити до списку 26 футболістів, з яких троє – воротарі. За тиждень до дедлайну свою заявку оприлюднила збірна Колумбії, повідомляє FCF.

Кого не викликав тренер Колумбії?

Ще в середині травня наставник команди Нестор Лоренцо назвав розширену заявку за 55-ти футболістів. Зрештою вибором фінального списку тренер зміг здивувати та навіть потішити.

Лоренцо відсіяв зі складу двох гравців з російського Зеніта. Вілмар Барріос та Джон Дуран не зіграють на Мундіалі, проте у заявку потрапив нападник Краснодара Джон Кордоба.

Крім того, в остаточний список Лоренцо не потрапив відомий вінгер Хуан Квадрадо. Ексгравець Ювентуса та Челсі нині виступає у Пізі, а за збірну встиг награти 116 матчів.

Воротарі:

Каміло Варгас (Атлас)

Давід Оспіна (Атлетіко Насьональ)

Альваро Монтеро (Велес)

Захисники:

Даніель Муньйос (Крістал Пелес)

Вільєр Дітта (Крус Асуль)

Джон Лукумі (Болонья)

Єррі Міна (Кальярі)

Сантьяго Аріас (Індепендьєнте)

Дейвер Мачадо (Нант)

Давінсон Санчес (Галатасарай)

Хоан Мохіка (Мальорка)

Півзахисники:

Джефферсон Лерма (Крістал Пелес)

Кевін Кастаньйо (Рівер Плейт)

Хуан Каміло Портілья (Атлетіко Паранаенсе)

Хамінтон Кампа (Росаріо Сентраль)

Хуан Кінтеро (Рівер Плейт)

Річард Ріос (Бенфіка)

Хамес Родрігес (Міннесота)

Густаво Пуерта (Расінг Сантадер)

Джон Арьяс (Палмейрас)

Хорхе Карраскаль (Фламенго)

Нападники:

Луїс Діас (Баварія)

Кучо Ернандес (Бетіс)

Луїс Суарес (Спортинг)

Джон Кордоба (Краснодар)

Андрес Гомес (Васку да Гама)



Виділимо також потрапляння у заявку відомого фанатам УПЛ Хорхе Карраскаля. У 2017 – 2019 роках колумбієць був лідером Карпат, але зганьбився переїздом до Росії у 2022 році. Там хавбек виступав протягом трьох сезонів за московські ЦСКА та Динамо.

Проте без досвідчених гравців на ЧС-2026 Колумбія не залишиться. На турнір поїде головний гвардієць команди Давід Оспіна. На рахунку 37-річного ексворотаря Арсеналу аж 129 ігор за "кавових".

Чим відомий Хамес Родрігес?

Також в заявці опинився і зірковий півзахисник Хамес Родрігес, який нині виступає за Міннесоту. 34-річний гравець пограв за Порту, Монако, Реал та Баварію, але найбільше запам'ятався у збірній на ЧС-2014.

Тоді Хамес забив аж шість голів, ставши топ-бомбардиром турніру. А його суперудар у грі з Уругваєм у підсумку був визнаний найкращим голом того року, за що хавбек отримав Премію Пушкаша.

Зрештою на ЧС-2026 Родрігес зможе стати найкращим бомбардиром в історії збірної Колумбії. Хавбек має у своєму активі 31 гол у 124-х матчах, тоді як у рекордсмена Радамеля Фалькао 36 точних ударів.

