Мадридський гранд повністю втратив свій вплив на національну команду через складний сезон та відсутність стабільної ігрової практики у місцевих виконавців. Натомість головний ворог "вершкових", каталонська Барселона, делегувала на світову першість одразу вісьмох своїх гравців, передає 24 Канал.

Чому де ла Фуенте проігнорував гравців Реала?

Луїс де ла Фуенте продемонстрував максимальну жорсткість у виборі складу, орієнтуючись виключно на поточну форму, а не на гучні імена. Поза заявкою опинилися такі зірки, як Дані Карвахаль, Фран Гарсія та перспективний молодий захисник Дін Хейсен, що викликало чимало дискусій серед уболівальників.

Тренерський штаб вирішив зробити ставку на перевірених тріумфаторів останнього Євро, де представництво Мадрида і так було мінімальним.

Повна заявка збірної Іспанії на ЧС-2026

До остаточного списку "Червоної фурії" увійшли 26 футболістів, які представляють 13 різних клубів світу:

Захисники : Маркос Льоренте, Марк Пубіль (обидва – Атлетіко Мадрид), Педро Порро (Тоттенгем, Англія), Ерік Гарсія, Пау Кубарсі (обидва – Барселона), Аймерік Ляпорт (Атлетік Більбао), Марк Кукурелья (Челсі, Англія), Алехандро Грімальдо (Баєр Леверкузен, Німеччина).

: Маркос Льоренте, Марк Пубіль (обидва – Атлетіко Мадрид), Педро Порро (Тоттенгем, Англія), Ерік Гарсія, Пау Кубарсі (обидва – Барселона), Аймерік Ляпорт (Атлетік Більбао), Марк Кукурелья (Челсі, Англія), Алехандро Грімальдо (Баєр Леверкузен, Німеччина). Півзахисники : Педрі, Гаві (обидва – Барселона), Фабіан Руїс (ПСЖ, Франція), Мартін Субіменді, Мікель Меріно (обидва – Арсенал, Англія), Родрі (Манчестер Сіті, Англія), Алекс Баена (Атлетіко Мадрид).

: Педрі, Гаві (обидва – Барселона), Фабіан Руїс (ПСЖ, Франція), Мартін Субіменді, Мікель Меріно (обидва – Арсенал, Англія), Родрі (Манчестер Сіті, Англія), Алекс Баена (Атлетіко Мадрид). Нападники: Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад), Дані Ольмо, Ферран Торрес, Ламін Ямаль (всі – Барселона), Ніко Вільямс (Атлетік Більбао), Єремі Піно (Крістал Пелес, Англія), Борха Іглесіас (Сельта), Віктор Муньйос (Осасуна).

Які шанси в "Фурії Рохи" на золото?

Попри мадридський скандал, аналітики та букмекери називають чинних чемпіонів Європи одними з головних претендентів на перемогу в турнірі. Стабільна ігрова модель де ла Фуенте, повернення після травми Гаві та феноменальна форма Ламіна Ямаля роблять Іспанію надпотужною силою.

Іспанці мають реальний шанс повторити свій легендарний історичний дубль і завоювати титул чемпіонів світу в статусі найкращої команди континенту.