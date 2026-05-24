Завдяки розширенню Мундіалю "чорний континент" буде представлений рекордною кількістю команд. Від Африки на ЧС-2026 виступлять аж 10 збірних, повідомляє 24 Канал.

До теми Поставили ультиматум: африканську збірну можуть не пустити на чемпіонат світу-2026

Як Африка виступала на Мундіалях?

Довгий час африканські команди не могли дістатися пізніх стадій. Раніше лише трьом з них вдавалось дійти до чвертьфіналу. Першим це зробив Камерун.

Роже Мілла і компанія запалили у 1990-му, але за крок до півфіналу програли у екстратаймі Англії. Так само в додатковий час чвертьфіналу зупинилась збірна Сенегалу.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

У 2002 році "Левів Теранги" зупинила Туреччина. А у 2010-му за мить від півфіналу була команда Гани. Африканці мали забивати Уругваю переможний м'яч на 119-й хвилині.

Проте рука Луїса Суареса не пустила м'яч у ворота. Хоч нападник і отримав червону картку, але в подальшому все було проти ганців. Асамоа Г'ян влучив у поперечину з позначки, після чого в серії пенальті уругвайці були сильнішими.

Як Марокко зруйнувало традицію?

Але прокляття було зняте на минулому чемпіонаті світу. Головною сенсацією турніру стала збірна Марокко, яка змогла дістатися півфінальної стадії.

Ба більше, шлях підопічних Реграгі був дуже складним. Марокканці обійшли в групі Бельгію, а після цього вибили у плей-оф Іспанію та Португалію. Правда, до цього Мундіалю Марокко підходить із новим тренером та "кабінетною" перемогою на Кубку Африки.

Суперники африканських збірних в групах:

ПАР (А) : Мексика (11 червня), Чехія (18 червня), Південна Корея (25 червня)

: Мексика (11 червня), Чехія (18 червня), Південна Корея (25 червня) Марокко (C) : Бразилія (14 червня), Шотландія (20 червня), Гаїті (25 червня)

: Бразилія (14 червня), Шотландія (20 червня), Гаїті (25 червня) Кот-д'Івуар (Е) : Еквадор (15 червня), Німеччина (20 червня), Кюрасао (25 червня)

: Еквадор (15 червня), Німеччина (20 червня), Кюрасао (25 червня) Туніс (F) : Швеція (15 червня), Японія (21 червня), Нідерланди (26 червня)

: Швеція (15 червня), Японія (21 червня), Нідерланди (26 червня) Єгипет (G) : Бельгія (15 червня), Нова Зеландія (22 червня), Іран (27 червня)

: Бельгія (15 червня), Нова Зеландія (22 червня), Іран (27 червня) Кабо-Верде (H) : Іспанія (15 червня), Уругвай (22 червня), С. Аравія (27 червня)

: Іспанія (15 червня), Уругвай (22 червня), С. Аравія (27 червня) Сенегал (І) : Франція (16 червня), Норвегія (23 червня), Ірак (26 червня)

: Франція (16 червня), Норвегія (23 червня), Ірак (26 червня) Алжир (J) : Аргентина (17 червня), Йорданія (23 червня), Австрія (28 червня)

: Аргентина (17 червня), Йорданія (23 червня), Австрія (28 червня) ДР Конго (К) : Португалія (17 червня), Колумбія (24 червня), Узбекистан (28 червня)

: Португалія (17 червня), Колумбія (24 червня), Узбекистан (28 червня) Гана (L): Панама (18 червня), Англія (23 червня), Хорватія (28 червня)

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, видана 10.10.2025 Рішенням ДАУ ПлейСіті № 104-P від 07.10.2025.

Чого чекати від інших африканських збірних?

Так само має великі амбіції на турнірі збірна Сенегалу. "Леви Теранги" по грі виграли КАН та є однією з найкращих кадрово команд Африки. Проте жеребкування підсунуло сенегальцям важку групу із Францією та Норвегією.

До того ж у важких квартетах опинились Гана та Алжир. Першим треба битися із Англією та Хорватією, тоді як "лиси" опинились у групі з Аргентиною та Австрією.

А ось Єгипту та Кот-д'Івуару не варто скаржитись на групу. Перші битимуться із ослабленими бельгійцями та Іраном, який зараз думає явно не про футбол. На івуарійців же чекають не тільки Німеччина, але й більш зручні Еквадор та Кюрасао.

Також від Африки на ЧС-2026 поїдуть дві команди-дебютантки. Кабо-Верде доведеться чіплятися за очки в групі з Іспанією та Уругваєм. А ДР Конго потрапила у квартет до Португалії та Колумбії.