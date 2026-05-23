Футбольний світ сколихнула несподівана новина за кілька тижнів до старту чемпіонату світу-2026. Збірна Демократичної Республіки Конго ризикує залишитися поза турніром через серйозну епідеміологічну ситуацію в країні, повідомляє ESPN.

Які умови висунули ДР Конго?

Американська влада зобов'язала збірну ДР Конго пройти 21-денну ізоляцію перед в’їздом до США. Команда наразі перебуває у Бельгії, де проводить тренувальний збір і має зіграти два товариські матчі.

Виконавчий директор оперативної групи Білого дому з підготовки до ЧС-2026 Ендрю Джуліані заявив, що команда повинна "зберегти цілісність бульбашки", інакше може втратити право на в'їзд до країни.

За даними Reuters, частина персоналу збірної вже достроково покинула Конго, аби уникнути проблем із в'їздом до США. Усі гравці та головний тренер Себастьєн Дезабр працюють за межами країни, переважно у Франції та Бельгії.

Спалах Еболи набирає обертів

Всесвітня організація охорони здоров’я підвищила рівень ризику спалаху Еболи у ДР Конго до "дуже високого". Наразі зафіксовано десятки підтверджених випадків захворювання та сотні підозр на зараження.

Через ситуацію в країні вже скасували масові заходи та прощальні церемонії для національної команди перед відльотом на Мундіаль. Також влада обмежила масові зібрання і похоронні процесії, щоб стримати поширення вірусу.

Збірна ДР Конго має стартувати на чемпіонаті світу 17 червня матчем проти Португалія у Х’юстоні. Це буде перша поява команди на Мундіалі за понад 50 років.