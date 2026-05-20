Навколо майбутнього мундіалю спалахнув новий скандал, пов’язаний із міграційною політикою США. Під удар потрапили не футболісти, а тисячі африканських фанатів, які можуть не отримати дозвіл на в’їзд, пише Axios.

Що сталося?

Адміністрація США ввела тимчасові обмеження на в’їзд для громадян Демократичної Республіки Конго через спалах вірусу Ебола. Саме в цей період збірна цієї африканської країни має стартувати на чемпіонаті світу-2026 матчем проти Португалії у Х'юстоні.

За інформацією американських медіа, обмеження діятимуть щонайменше 30 днів. Водночас у США наголосили, що винятки можливі лише після додаткових перевірок та виконання медичних протоколів.

У Штатах ввели посилений санітарний контроль у зв'язку з вірусом Ебола. Оголошено заборону на в'їзд іноземних громадян, які відвідали Уганду, ДР Конго або Південний Судан.

Навіть якщо цю заборону на в'їзд буде скасовано до чемпіонату світу 2026 року, конголезькі вболівальники все одно не зможуть відвідувати матчі, оскільки вони повинні будуть підтримувати ізоляцію та карантин протягом кількох тижнів після прибуття до США.

У ФІФА вже заявили, що стежать за ситуацією та контактують із Федерацією футболу Конго.

ЧС-2026 уже супроводжується проблемами з візами

Це не перший скандал навколо в’їзду фанатів на турнір у США. Раніше американська влада хотіла запровадити для громадян деяких африканських країн заставу до 15 тисяч доларів для отримання візи на чемпіонат світу, повідомляв Reuters.

Після хвилі критики Вашингтон погодився тимчасово скасувати ці вимоги для власників квитків на матчі. Проте нові обмеження через Еболу знову поставили під сумнів можливість масового приїзду африканських уболівальників на мундіаль.

Раніше США відмовили у видачі віз п'ятьом футболістам збірної Іраку, а також делегації з Ірану.