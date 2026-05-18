Напередодні головного турніру року збірна Іспанії отримала болісний удар. Один із перспективних півзахисників каталонського клубу травмувався у матчі 37-го туру Ла Ліги проти Бетіса, повідомляє офіційний сайт Барселони.

Що відомо про травму Ферміна?

У Лопеса виявили серйозне пошкодження стопи, яке потребує хірургічного втручання. Фермін отримав перелом п'ятої плеснової кістки правої стопи. Повідомляється, що футболісту зроблять операцію.

Попередні прогнози лікарів свідчать, що реабілітація може тривати від 6 до 8 тижнів, що ставить під сумнів його участь у ЧС-2026.

Втрата для збірної Іспанії

Фермін Лопес останніми сезонами став важливою частиною як Барселони, так і системи збірної Іспанії. Його універсальність і атакувальний потенціал розглядалися як серйозний плюс для тренерського штабу, але тепер команда змушена готуватися до турніру без нього.

Раніше травму отримала інша зірка збірної Іспанії Ламін Ямаль. Футболіст вибув з гри у квітні. Однак, на відміну від Ферміна, має встигнути відновитися до чемпіонату світу, пише Marca.

Раніше іспанські ЗМІ повідомляли, що захисник Даніель Карвахаль і нападник Альваро Мората пропустять турнір. Остаточний склад збірної Іспанії буде відомий 25 травня.

