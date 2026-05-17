Поки збірна Англії готується до фінального оголошення заявки на мундіаль, соцмережі випередили реальність. У мережі завірусився нібито повний список "трьох левів", який багато хто сприйняв за справжній, передає 24 Канал.

Що відомо про заявку збірної Англії?

Іноземні джерела підтверджують: офіційний склад буде оголошено лише 22 травня, а наразі Томас Тухель працює з розширеним попереднім списком із 55 футболістів.

Фейкова заявка швидко розлетілася через інстаграм, фейсбук та фанатські сторінки, де її подавали як остаточне рішення Тухеля. Частина вболівальників навіть почала обговорювати "сенсаційні" відсутності та несподівані виклики, хоча жодного підтвердження від федерації футболу Англії не було.

За даними The Sun, тренер збірної поки сформував лише попередню розширену заявку, а остаточний список ще коригується через травми, форму гравців і останні матчі сезону.

Коли Англія назве справжній склад на мундіаль?

Офіційне оголошення фінальної заявки Англії на ЧС-2026 заплановане на 22 травня. Саме тоді стане відомо, хто поїде до США, Канади та Мексики, а хто залишиться поза турніром.

Очікується, що головними фігурами команди стануть Гаррі Кейн, Букайо Сака та Деклан Райс, але інтрига зберігається навколо низки гучних імен – зокрема ветеранів та гравців, які повернулися після травм. До того часу будь-які "зливи" складу варто сприймати лише як інформаційний шум.

